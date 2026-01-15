Россия ждет ответа от США на инициативу по ДСНВ, заявил Песков

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия ждет ответа от США на предложенную президентом РФ Владимиром Путиным инициативу по ДСНВ, однако пока его не получала, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы ждем ответа на инициативу Путина. Считаем это очень важной темой. Полагаем, что, конечно, более выгодный документ, более выгодный договор был бы нужен для всех. Но выход на такой договор - это очень сложный, растянутый по времени процесс", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. ​