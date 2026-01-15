https://ria.ru/20260115/peskov-2068037457.html
Россия ждет ответа от США на инициативу по ДСНВ, заявил Песков
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия ждет ответа от США на предложенную президентом РФ Владимиром Путиным инициативу по ДСНВ, однако пока его не получала, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы ждем ответа на инициативу Путина. Считаем это очень важной темой. Полагаем, что, конечно, более выгодный документ, более выгодный договор был бы нужен для всех. Но выход на такой договор - это очень сложный, растянутый по времени процесс", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин
объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США
ответят взаимностью. Как сообщал ряд СМИ, президент США Дональд Трамп
назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.