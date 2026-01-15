Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет ответа от США на инициативу по ДСНВ, заявил Песков - РИА Новости, 15.01.2026
13:04 15.01.2026 (обновлено: 13:49 15.01.2026)
Россия ждет ответа от США на инициативу по ДСНВ, заявил Песков
Россия ждет ответа от США на предложенную президентом РФ Владимиром Путиным инициативу по ДСНВ, однако пока его не получала, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 15.01.2026
россия
сша
в мире
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
россия, сша, в мире, владимир путин, дональд трамп
Россия, США, В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп
Россия ждет ответа от США на инициативу по ДСНВ, заявил Песков

Песков: РФ пока не получила от США ответ на инициативу Путина по ДСНВ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия ждет ответа от США на предложенную президентом РФ Владимиром Путиным инициативу по ДСНВ, однако пока его не получала, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы ждем ответа на инициативу Путина. Считаем это очень важной темой. Полагаем, что, конечно, более выгодный документ, более выгодный договор был бы нужен для всех. Но выход на такой договор - это очень сложный, растянутый по времени процесс", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. ​
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Как сообщал ряд СМИ, президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Россия не будет уговаривать США продлить ограничения по ДСНВ, заявил Лавров
9 ноября 2025, 10:32
 
РоссияСШАВ миреВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
