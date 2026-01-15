https://ria.ru/20260115/peskov-2068036914.html
В вопросе урегулирования ситуация у Киева ухудшается, заявил Песков
В вопросе урегулирования ситуация у Киева ухудшается, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросе урегулирования на Украине ситуация у Киева изо дня в день ухудшается, для Владимира... РИА Новости, 15.01.2026
