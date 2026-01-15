Рейтинг@Mail.ru
В вопросе урегулирования ситуация у Киева ухудшается, заявил Песков - РИА Новости, 15.01.2026
13:03 15.01.2026 (обновлено: 13:08 15.01.2026)
В вопросе урегулирования ситуация у Киева ухудшается, заявил Песков
дмитрий песков
в мире
киев
россия
владимир зеленский
украина
дональд трамп
В вопросе урегулирования ситуация у Киева ухудшается, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросе урегулирования на Украине ситуация у Киева изо дня в день ухудшается, для Владимира Зеленского настало время принимать решение.
"Ситуация изо дня в день ухудшается для киевского режима. Мы об этом говорили. И сужается коридор для принятия решений киевским режимом. И мы еще в прошлом году говорили, что, конечно же, уже давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять соответствующее решение. Пока в Киеве этого не делают", - сказал Песков журналистам.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Все они погибнут". В США раскрыли план Запада на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
