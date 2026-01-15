Путин выступит с речью на встрече с иностранными послами, рассказал Песков

«

"Сегодня состоится церемония вручения верительных грамот в Большом Кремлевском дворце, в Александровском зале, как это традиционно бывает. Как так же это бывает традиционно, президент выступит перед прибывшими послами, выступление будет посвящено основным внешнеполитическим вопросам", — заявил он.