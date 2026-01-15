Рейтинг@Mail.ru
Путин выступит с речью на встрече с иностранными послами, рассказал Песков - РИА Новости, 15.01.2026
13:03 15.01.2026 (обновлено: 16:01 15.01.2026)
Путин выступит с речью на встрече с иностранными послами, рассказал Песков
Владимир Путин на встрече с послами в Кремле выступит с речью по внешней политике, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с послами в Кремле выступит с речью по внешней политике, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня состоится церемония вручения верительных грамот в Большом Кремлевском дворце, в Александровском зале, как это традиционно бывает. Как так же это бывает традиционно, президент выступит перед прибывшими послами, выступление будет посвящено основным внешнеполитическим вопросам", — заявил он.

Песков уточнил, что Путин оценит отношения с представителями этих стран и перспективы их развития.
Представитель Кремля назвал предстоящее мероприятие важным. В нем примут участие послы Франции, Италии, Австрии, Словакии, Словении, Чехии, Норвегии, Швеции, Португалии, Афганистана, Алжира, Бразилии, Египта, Колумбии, Саудовской Аравии, Кубы, Пакистана, Израиля, Южной Кореи, Швейцарии, Ирака, Сомали, Мавритании, Габона, Шри-Ланки, Сенегала, Руанды, Бангладеш, Ганы, Намибии, Мальдив, Перу, Уругвая и Ливана.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Путин назначил Анну Пономареву послом России в Чехии
23 декабря 2025, 13:48
 
Дмитрий ПесковПолитикаРоссияВладимир ПутинФранцияИталияАвстрия
 
 
