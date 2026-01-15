Рейтинг@Mail.ru
Песков призвал выяснить причины трагедии в роддоме в Новокузнецке - РИА Новости, 15.01.2026
13:03 15.01.2026
Песков призвал выяснить причины трагедии в роддоме в Новокузнецке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя гибель младенцев в роддоме Новокузнецка, заявил, что важно принять меры по недопущению повторения... РИА Новости, 15.01.2026
новокузнецк, россия, кемеровская область, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Песков призвал выяснить причины трагедии в роддоме в Новокузнецке

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя гибель младенцев в роддоме Новокузнецка, заявил, что важно принять меры по недопущению повторения таких ситуаций и выяснить причины трагедии.
"Сейчас очень важно принять соответствующие меры по недопущению в дальнейшем повторения таких ситуаций и выяснение, конечно, причин этой трагедии", - сказал Песков журналистам.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.
Здание роддома № 1 в Новокузнецке - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Убегали всей палатой": что творилось за стенами роддома в Новокузнецке
Вчера, 15:45
 
