Россия считает необходимым продолжение диалога с США, заявил Песков
РФ считает необходимым и важным продолжение диалога с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.01.2026
Россия считает необходимым продолжение диалога с США, заявил Песков
