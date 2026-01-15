Путин сохраняет открытость по урегулированию на Украине, заявил Песков

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сохраняет открытость по урегулированию на Украине, позиция РФ хорошо известна и Вашингтону, и Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.