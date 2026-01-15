https://ria.ru/20260115/peskov-2068035157.html
Песков назвал смерти детей в роддоме Новокузнецка большим горем
Песков назвал смерти детей в роддоме Новокузнецка большим горем - РИА Новости, 15.01.2026
Песков назвал смерти детей в роддоме Новокузнецка большим горем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал большим горем смерти детей в роддоме Новокузнецка. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:00:00+03:00
2026-01-15T13:00:00+03:00
2026-01-15T13:03:00+03:00
общество
новокузнецк
россия
кемеровская область
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_0:72:3061:1794_1920x0_80_0_0_ca8e2a9fd5ab29dc54fe7f44f0d7034b.jpg
https://ria.ru/20260115/roddom-2067917889.html
новокузнецк
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_419fa657df2c3c41efcd2439f8d8fdea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новокузнецк, россия, кемеровская область, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Общество, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Песков назвал смерти детей в роддоме Новокузнецка большим горем
Песков назвал смерти детей в роддоме в Новокузнецке большим горем