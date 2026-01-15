Рейтинг@Mail.ru
Генсек ОБСЕ призвал возобновить переговоры по Украине - РИА Новости, 15.01.2026
17:44 15.01.2026
Генсек ОБСЕ призвал возобновить переговоры по Украине
Генсек ОБСЕ призвал возобновить переговоры по Украине
Генсек ОБСЕ призвал возобновить переговоры по Украине
Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу выразил надежду, что дипломатические усилия приведут к урегулированию украинского конфликта, и призвал стороны возобновить... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:44:00+03:00
2026-01-15T17:44:00+03:00
в мире
россия
украина
вена
феридун синирлиоглу
дмитрий полянский
обсе
нато
россия
украина
вена
в мире, россия, украина, вена, феридун синирлиоглу, дмитрий полянский, обсе, нато
В мире, Россия, Украина, Вена, Феридун Синирлиоглу, Дмитрий Полянский, ОБСЕ, НАТО
Генсек ОБСЕ призвал возобновить переговоры по Украине

Синирлиоглу призвал возобновить переговоры для урегулирования на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФеридун Синирлиоглу
Феридун Синирлиоглу - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Феридун Синирлиоглу. Архивное фото
ВЕНА, 15 янв - РИА Новости. Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу выразил надежду, что дипломатические усилия приведут к урегулированию украинского конфликта, и призвал стороны возобновить переговоры.
"Дипломатическое взаимодействие между союзниками, партнерами и, да, противниками сегодня важно как никогда. Я надеюсь, что продолжающиеся дипломатические усилия приведут к согласованному, переговорному урегулированию для завершения войны. Я призываю стороны возобновить переговоры и договориться о мерах по укреплению доверия, включая освобождение пленных", - сказал он в ходе пресс-конференции в Вене.
Как заявил новый постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, выступая на специальном заседании постсовета Организации в четверг, Москва неоднократно подтверждала готовность к политико-дипломатическому процессу по Украине, который основывался бы не на ультимативных требованиях к российской стороне, а на устранении первопричин украинского кризиса, а также на прекращении использования Украины и украинцев как орудия стран НАТО в борьбе против России.
"Устойчивое мирное урегулирование возможно только при учёте законных интересов всех сторон, включая Россию, в том числе в сфере безопасности. Предостерегаем швейцарских коллег от повторения ошибок предыдущих председательств, выгораживавших киевский режим и демонстративно игнорировавших его преступления и истинное лицо", - сказал он в ходе выступления, комментируя презентацию приоритетов председательства Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Полянский назвал условия ухода ОБСЕ с обочины международной политики
14:09
 
В миреРоссияУкраинаВенаФеридун СинирлиоглуДмитрий ПолянскийОБСЕНАТО
 
 
