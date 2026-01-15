Генсек ОБСЕ призвал возобновить переговоры по Украине

ВЕНА, 15 янв - РИА Новости. Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу выразил надежду, что дипломатические усилия приведут к урегулированию украинского конфликта, и призвал стороны возобновить переговоры.
"Дипломатическое взаимодействие между союзниками, партнерами и, да, противниками сегодня важно как никогда. Я надеюсь, что продолжающиеся дипломатические усилия приведут к согласованному, переговорному урегулированию для завершения войны. Я призываю стороны возобновить переговоры и договориться о мерах по укреплению доверия, включая освобождение пленных", - сказал он в ходе пресс-конференции в Вене.
Как заявил новый постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, выступая на специальном заседании постсовета Организации в четверг, Москва неоднократно подтверждала готовность к политико-дипломатическому процессу по Украине, который основывался бы не на ультимативных требованиях к российской стороне, а на устранении первопричин украинского кризиса, а также на прекращении использования Украины и украинцев как орудия стран НАТО в борьбе против России.
"Устойчивое мирное урегулирование возможно только при учёте законных интересов всех сторон, включая Россию, в том числе в сфере безопасности. Предостерегаем швейцарских коллег от повторения ошибок предыдущих председательств, выгораживавших киевский режим и демонстративно игнорировавших его преступления и истинное лицо", - сказал он в ходе выступления, комментируя презентацию приоритетов председательства Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году.