МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава МИД России фактически поставил ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону в вопросе выстраивания диалога между странами, написал журналист Рик Санчес в соцсети X.
"Будь серьезным или убирайся — это ультиматум Лаврова Макрону", — говорится в публикации.
Журналист отметил, что после того, как президент Франции выступил в качестве оплота русофобии, вооружив Киев до зубов, прежде чем ввергнуть свою страну в одно бедствие за другим, он теперь хочет использовать потенциальные переговоры с Москвой в качестве пиар-хода. Вот только Россия хочет результатов, добавил он.
Накануне Лавров назвал заявление Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным работой на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
