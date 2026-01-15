Рейтинг@Mail.ru
В США забили тревогу из-за нового ультиматума России Франции - РИА Новости, 15.01.2026
12:30 15.01.2026
В США забили тревогу из-за нового ультиматума России Франции
В США забили тревогу из-за нового ультиматума России Франции - РИА Новости, 15.01.2026
В США забили тревогу из-за нового ультиматума России Франции
Глава МИД России фактически поставил ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону в вопросе выстраивания диалога между странами, написал журналист Рик Санчес РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T12:30:00+03:00
2026-01-15T12:30:00+03:00
В США забили тревогу из-за нового ультиматума России Франции

Санчес: Лавров поставил ультиматум Макрону по переговорам

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Москва
Москва - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава МИД России фактически поставил ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону в вопросе выстраивания диалога между странами, написал журналист Рик Санчес в соцсети X.

"Будь серьезным или убирайся — это ультиматум Лаврова Макрону", — говорится в публикации.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
На Западе выступили с серьезным предупреждением из-за Украины
12:13
Журналист отметил, что после того, как президент Франции выступил в качестве оплота русофобии, вооружив Киев до зубов, прежде чем ввергнуть свою страну в одно бедствие за другим, он теперь хочет использовать потенциальные переговоры с Москвой в качестве пиар-хода. Вот только Россия хочет результатов, добавил он.

Накануне Лавров назвал заявление Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным работой на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Заявление главы МИД Финляндии о России вызвало изумление на Западе
08:32
 
