В США оценили стоимость переименования Пентагона в министерство войны

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Переименование министерства обороны США в министерство войны может обойтись американским налогоплательщикам в сумму до 125 миллионов долларов - в зависимости от масштаба и скорости реализации этого решения, Переименование министерства обороны США в министерство войны может обойтись американским налогоплательщикам в сумму до 125 миллионов долларов - в зависимости от масштаба и скорости реализации этого решения, следует из обнародованного в четверг доклада Бюджетного управления конгресса США.

"В зависимости от того, как министерство обороны будет реализовывать распоряжение об использовании названия "министерство войны", расходы могут варьироваться от нескольких миллионов долларов до 125 миллионов долларов", - говорится в оценке Бюджетного управления конгресса.

Как отмечается в документе, 5 сентября 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий использовать наименование министерство войны вместо министерства обороны. По запросу конгресса управление оценило возможные бюджетные последствия такого решения.

Согласно расчетам управления, "умеренная реализация" указа, при которой смена наименования будет в основном затрагивать аппарат министра обороны, обойдется примерно в 10 миллионов долларов. Эти расходы, как подчеркивается в докладе, будут носить характер издержек и, вероятно, будут покрыты за счет перераспределения уже утвержденных бюджетных средств.

В то же время, в случае широкой и ускоренной реализации смены названия по всему ведомству расходы могут достичь 125 миллионов долларов. В управлении указывают, что оценка остается неопределенной, поскольку Пентагон пока не представил подробный план внедрения нового наименования.