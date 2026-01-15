https://ria.ru/20260115/pensiya-2067948277.html
В Госдуме назвали средний размер социальной пенсии в 2026 году
2026-01-15T02:27:00+03:00
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии в 2026 году после апрельского повышения составит около 16,5 тысячи рублей, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
"В бюджетных расчетах средний размер после апрельского повышения указан на уровне 16590 рублей. Для ориентира: социальная пенсия по старости и по инвалидности II группы после повышения составляет 9424,12 рубля", - сказал Панеш.
Он отметил, что социальные пенсии назначаются тем, кто не сформировал право на страховую пенсию, также их получают инвалиды, дети-инвалиды и дети, потерявшие родителей. "С 1 апреля 2026 года такие выплаты увеличиваются на 6,8%", - уточнил депутат.