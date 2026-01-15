В Госдуме назвали средний размер социальной пенсии в 2026 году

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии в 2026 году после апрельского повышения составит около 16,5 тысячи рублей, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

"В бюджетных расчетах средний размер после апрельского повышения указан на уровне 16590 рублей. Для ориентира: социальная пенсия по старости и по инвалидности II группы после повышения составляет 9424,12 рубля", - сказал Панеш.