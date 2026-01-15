В нацпарке "Куршская коса" прокомментировали задержание директора

КАЛИНИНГРАД, 15 янв – РИА Новости. Задержание директора "Куршской косы" Анатолия Калины стало неожиданностью для сотрудников, сказали РИА Новости в пресс-службе нацпарка.
"Конечно, задержание директора стало неожиданностью, но мы работаем в прежнем режиме, у нас есть исполняющий обязанности. Насколько я знаю, уже приказ, наверное, есть. Алексей Александрович Иванцов. Мы работаем как работали", - сказали в пресс-службе.
Директор нацпарка "Куршская коса" Анатолий Калина был задержан и допрошен 14 января. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК, по месту жительства проведен обыск. В четверг ведомство сообщило, что он подозревается в незаконной вырубке лесных насаждений.
По информации СУСК, директор совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами на территории нацпарка организовал незаконную вырубку деревьев в объеме свыше 150 кубометров на площади около гектара с целью дальнейшего создания на данном участке в интересах своего знакомого комплекса частных сооружений, предназначенных для туристов. При этом фигурант, используя служебное положение, обеспечил беспрепятственный проезд на территорию парка специализированной техники для корчевания пней от срубленных деревьев, вывоза срубленной древесины и выравнивания участка, а также непосредственно контролировал проведение незаконных действий, в том числе сотрудниками нацпарка.
Как полагает следствие, в результате указанных действий особо охраняемой природной территории федерального значения, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, причинен ущерб в размере свыше 12,7 миллиона рублей.
