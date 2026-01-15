Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке построят уникальный вольер для панды Катюши - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:36 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/panda-2067963725.html
В Московском зоопарке построят уникальный вольер для панды Катюши
В Московском зоопарке построят уникальный вольер для панды Катюши - РИА Новости, 15.01.2026
В Московском зоопарке построят уникальный вольер для панды Катюши
Уникальный вольерный комплекс, стилизованный под естественную среду обитания панд — леса провинции Сычуань, возведут для Катюши в Московском зоопарке, в... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T06:36:00+03:00
2026-01-15T06:36:00+03:00
сычуань
москва
алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы)
московский зоопарк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947360395_0:166:3065:1890_1920x0_80_0_0_70969464971a8eb2297b74a7b341ea16.jpg
https://ria.ru/20260104/panda-2066365134.html
https://ria.ru/20250506/panda-2015204541.html
сычуань
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947360395_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_4f32aab263f7ba35aca6b1d7ee1c23bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сычуань, москва, алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы), московский зоопарк, общество
Сычуань, Москва, Алексей Фурсин (Руководитель Департамента культуры города Москвы), Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке построят уникальный вольер для панды Катюши

РИА Новости: в Московском зоопарке построят уникальный вольер для панды Катюши

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПанда Катюша в вольере Московского зоопарка
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Уникальный вольерный комплекс, стилизованный под естественную среду обитания панд — леса провинции Сычуань, возведут для Катюши в Московском зоопарке, в пространстве установят конструкции для лазанья, искусственные водоемы, а также системы регулирования температуры и влажности воздуха, сообщил РИА Новости руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.
"Все большие панды, включая Катюшу, находятся в Московском зоопарке в рамках международной программы сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Сейчас на территории Московского зоопарка ведется активная работа по созданию нового, современного вольерного комплекса для Катюши. Он обеспечит панде собственное пространство, а также улучшенные условия для обзора посетителям", - подчеркнул Фурсин.
Панда Катюше играет с санками из бамбука - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Панде Катюше подарили санки из бамбука
4 января, 16:48
По его словам, это будет двухуровневое здание общей площадью более двух тысяч квадратных метров. На первом этаже (около 1,7 тысячи квадратных метров) разместят просторные внутренние и уличные экспозиционные вольеры. Пространство стилизуют под естественную среду обитания панд — леса провинции Сычуань. В вольерах установят конструкции для лазанья, искусственные водоемы, а также системы регулирования температуры и влажности воздуха.
"Помимо демонстрационных зон, в комплексе оборудуют изолированные не экспозиционные вольеры для отдыха и проведения тренинга животных, а также специальные помещения для выращивания потомства. Комплекс будет соответствовать передовым международным стандартам содержания панд. Здесь появятся современная кормокухня, холодильные камеры для хранения бамбука, системы водоподготовки и климат-контроля, а также оборудование для видеонаблюдения", - рассказал Фурсин.
Глава департамента добавил, что особой частью проекта станет мастерская по изготовлению игрушек, где киперы будут вручную создавать предметы для обогащения среды обитания панды.
Панда Катюша в отдельном вольере - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Московском зоопарке рассказали о жизни панды Катюши
6 мая 2025, 09:12
 
СычуаньМоскваАлексей Фурсин (Руководитель Департамента культуры города Москвы)Московский зоопаркОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала