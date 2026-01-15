В Московском зоопарке построят уникальный вольер для панды Катюши

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Уникальный вольерный комплекс, стилизованный под естественную среду обитания панд — леса провинции Сычуань, возведут для Катюши в Московском зоопарке, в пространстве установят конструкции для лазанья, искусственные водоемы, а также системы регулирования температуры и влажности воздуха, сообщил РИА Новости руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

"Помимо демонстрационных зон, в комплексе оборудуют изолированные не экспозиционные вольеры для отдыха и проведения тренинга животных, а также специальные помещения для выращивания потомства. Комплекс будет соответствовать передовым международным стандартам содержания панд. Здесь появятся современная кормокухня, холодильные камеры для хранения бамбука, системы водоподготовки и климат-контроля, а также оборудование для видеонаблюдения", - рассказал Фурсин.