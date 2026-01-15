Рейтинг@Mail.ru
Счетная палата проверила эффективность проекта по разведению кабарги - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:38 15.01.2026 (обновлено: 01:40 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/palata-2067940075.html
Счетная палата проверила эффективность проекта по разведению кабарги
Счетная палата проверила эффективность проекта по разведению кабарги - РИА Новости, 15.01.2026
Счетная палата проверила эффективность проекта по разведению кабарги
Счетная палата РФ проверила эффективность расходов федерального бюджета на реализацию проекта по созданию научно‑клинической лаборатории с питомником для... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T00:38:00+03:00
2026-01-15T01:40:00+03:00
россия
республика алтай
московская область (подмосковье)
сергей мамедов
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002987397_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_a07547718cf4ae0346d6c81d4791b3df.jpg
https://ria.ru/20250429/sp-2013966065.html
https://ria.ru/20231021/zapovednik-1904104053.html
https://ria.ru/20251223/palata-2063972475.html
россия
республика алтай
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002987397_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_ed89dd367fbbc8638cf94296e2d50c08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика алтай, московская область (подмосковье), сергей мамедов, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), экономика
Россия, Республика Алтай, Московская область (Подмосковье), Сергей Мамедов, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Экономика
Счетная палата проверила эффективность проекта по разведению кабарги

Счетная палата выявила неэффективность расходов на реализацию питомника кабарги

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСчетная палата РФ
Счетная палата РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Счетная палата РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Счетная палата РФ проверила эффективность расходов федерального бюджета на реализацию проекта по созданию научно‑клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги: ранее ведомство неоднократно фиксировало низкую эффективность реализации проекта, и сейчас констатирует его незавершенность при том, что стоимость с начала реализации выросла в 1,6 раза, следует из материалов ведомства.
Проект стартовал в 2016 году, напоминает Счетная палата. Он включает два этапа: строительство питомника для кабарги в Республике Алтай и реконструкцию объектов научных подразделений научно-клинической лаборатории в Московской области. Проект нацелен на изучение природных свойств мускуса кабарги, разработку новых отечественных препаратов и их клиническое применение, говорится в отчете.
Счетная палата РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Счетная палата выявила нарушения госконтрактов по водохозяйству в ДФО
29 апреля 2025, 06:52
"По итогам проверки Счетная палата направила доклад главе государства, в котором констатировала неэффективное расходование средств федерального бюджета, направленных на реализацию проекта", - заключил аудитор Сергей Мамедов, его слова приводятся в материалах. Вместе с тем, Счетная палата направила обращение в Генеральную прокуратуру, указывается в отчете.
Так, первоначально планировалось ввести объекты еще в 2020 году, но сроки неоднократно переносились. В результате питомник был введен только в июне 2024 года, то есть с опозданием на четыре года, а ввод лаборатории после очередного переноса был установлен на 2025 год, отмечает Счетная палата.
В марте 2025 года Научный центр биомедицинских технологий ФМБА России, являющийся заказчиком строительства, расторг договор о реконструкции лаборатории с АО "Дирекция строящихся объектов" (АО "ДСО") по причине ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств. В июне 2025 года был заключен контракт с новым подрядчиком (ООО "Регионсоюз") со сроком завершения работ не позднее 15 ноября 2025 года. Однако на момент окончания проверки строительные работы приняты не были, хотя срок уже наступил, также констатирует ведомство.
"На 1 ноября 2025 года строительная готовность лаборатории составляла 96%, техническая - 74%. С учетом установленного срока ввода объекта в эксплуатацию есть существенные риски несвоевременного завершения реконструкции лаборатории", - сказал Мамедов.
Белая медведица с медвежатами в Чукотском автономном округе - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Эксперты назвали лучшие заповедники для наблюдения за дикими животными
21 октября 2023, 03:41
Счетная палата в ходе проверки выявила не только несоблюдение сроков строительства объектов, но и ряд нарушений в деятельности Научного центра. Так, Центр при отсутствии оснований внес изменения в существенные условия договора с АО "ДСО", увеличив сроки окончания работ на более двух лет. "Также Центр не обеспечил возврат неотработанного АО "ДСО" аванса в размере 239,4 миллиона рублей и не взыскал неустойку с подрядчиков в размере 17,4 миллиона рублей, отмечается в материалах.
Контрольное ведомство также установило, что деятельность Центра не направлена на достижение конечной цели проекта – обеспечение замкнутого цикла производства отечественных лекарственных препаратов из мускуса кабарги (от разработки до клинического применения) на базе федеральных клинических центров ФМБА России с использованием сырья надлежащего качества.
"Как показала проверка, разработка лекарственного препарата "Мускулив" осуществлялась Центром с использованием мускуса, приобретенного у третьих лиц, а не полученного в питомнике. Кроме того, клинические исследования препарата проводились в частных медорганизациях, а не на базе федеральных клинических центров ФМБА", - говорится в материалах.
Счетная палата направила информационное письмо руководителю Федерального медико‑биологического агентства с предложением до 30 апреля 2026 года рассмотреть вопрос о возможности производства лекарственного препарата "Мускулив" силами подведомственных ФМБА России организаций без передачи исключительных прав на использование результатов интеллектуальной деятельности АО "Брынцалов‑А", отмечается в отчете.
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Счетная палата оценила расходы на дорогу Владивосток — порт Восточный
23 декабря 2025, 00:25
 
РоссияРеспублика АлтайМосковская область (Подмосковье)Сергей МамедовФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала