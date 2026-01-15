Счетная палата проверила эффективность проекта по разведению кабарги

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Счетная палата РФ проверила эффективность расходов федерального бюджета на реализацию проекта по созданию научно‑клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги: ранее ведомство неоднократно фиксировало низкую эффективность реализации проекта, и сейчас констатирует его незавершенность при том, что стоимость с начала реализации выросла в 1,6 раза, следует из материалов ведомства.

Проект стартовал в 2016 году, напоминает Счетная палата. Он включает два этапа: строительство питомника для кабарги в Республике Алтай и реконструкцию объектов научных подразделений научно-клинической лаборатории в Московской области . Проект нацелен на изучение природных свойств мускуса кабарги, разработку новых отечественных препаратов и их клиническое применение, говорится в отчете.

"По итогам проверки Счетная палата направила доклад главе государства, в котором констатировала неэффективное расходование средств федерального бюджета, направленных на реализацию проекта", - заключил аудитор Сергей Мамедов, его слова приводятся в материалах. Вместе с тем, Счетная палата направила обращение в Генеральную прокуратуру, указывается в отчете.

Так, первоначально планировалось ввести объекты еще в 2020 году, но сроки неоднократно переносились. В результате питомник был введен только в июне 2024 года, то есть с опозданием на четыре года, а ввод лаборатории после очередного переноса был установлен на 2025 год, отмечает Счетная палата.

В марте 2025 года Научный центр биомедицинских технологий ФМБА России , являющийся заказчиком строительства, расторг договор о реконструкции лаборатории с АО "Дирекция строящихся объектов" (АО "ДСО") по причине ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств. В июне 2025 года был заключен контракт с новым подрядчиком (ООО "Регионсоюз") со сроком завершения работ не позднее 15 ноября 2025 года. Однако на момент окончания проверки строительные работы приняты не были, хотя срок уже наступил, также констатирует ведомство.

"На 1 ноября 2025 года строительная готовность лаборатории составляла 96%, техническая - 74%. С учетом установленного срока ввода объекта в эксплуатацию есть существенные риски несвоевременного завершения реконструкции лаборатории", - сказал Мамедов.

Счетная палата в ходе проверки выявила не только несоблюдение сроков строительства объектов, но и ряд нарушений в деятельности Научного центра. Так, Центр при отсутствии оснований внес изменения в существенные условия договора с АО "ДСО", увеличив сроки окончания работ на более двух лет. "Также Центр не обеспечил возврат неотработанного АО "ДСО" аванса в размере 239,4 миллиона рублей и не взыскал неустойку с подрядчиков в размере 17,4 миллиона рублей, отмечается в материалах.

Контрольное ведомство также установило, что деятельность Центра не направлена на достижение конечной цели проекта – обеспечение замкнутого цикла производства отечественных лекарственных препаратов из мускуса кабарги (от разработки до клинического применения) на базе федеральных клинических центров ФМБА России с использованием сырья надлежащего качества.

"Как показала проверка, разработка лекарственного препарата "Мускулив" осуществлялась Центром с использованием мускуса, приобретенного у третьих лиц, а не полученного в питомнике. Кроме того, клинические исследования препарата проводились в частных медорганизациях, а не на базе федеральных клинических центров ФМБА", - говорится в материалах.