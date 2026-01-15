СМИ: Нидерланды могут отправить в Гренландию военных разведчиков

ГААГА, 15 янв - РИА Новости. Нидерланды рассматривают возможность отправки в Гренландию нескольких военных разведчиков, пишет газета Telegraaf со ссылкой на источники в Гааге.
Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил в четверг заявил, что королевство рассматривают возможность отправки своих военных в Гренландию, решение примут до конца этой недели.
По словам источников издания, кабинет министров Нидерландов рассматривает вопрос о небольшом привлечении личного состава для разведывательной миссии в Гренландии. Военных разведчиков могут отправить на остров, если примут решение о развертывании там миссии НАТО, уточняет газета. По данным источников издания, Дания обратилась к нидерландским властям с просьбой внести свой вклад в разведку.
Telegraaf со ссылкой на источники в Гааге в среду сообщила, что Нидерланды могут быть потенциальным участником миссии НАТО в Гренландии из-за их обширного опыта в арктических операциях. По ее сведениям, не исключается развертывание военно-морского флота, истребителей F-35 и сухопутных подразделений на острове.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.