СМИ: Нидерланды могут отправить в Гренландию военных разведчиков
16:18 15.01.2026
СМИ: Нидерланды могут отправить в Гренландию военных разведчиков
Нидерланды рассматривают возможность отправки в Гренландию нескольких военных разведчиков, пишет газета Telegraaf со ссылкой на источники в Гааге. РИА Новости, 15.01.2026
Гренландия
Гренландия
© REUTERS / Leonhard Foeger
Гренландия. Архивное фото
ГААГА, 15 янв - РИА Новости. Нидерланды рассматривают возможность отправки в Гренландию нескольких военных разведчиков, пишет газета Telegraaf со ссылкой на источники в Гааге.
Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил в четверг заявил, что королевство рассматривают возможность отправки своих военных в Гренландию, решение примут до конца этой недели.
Глава МИД Гренландии расплакалась во время интервью после встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Гренландии расплакалась после встречи в Белом доме
15:17
По словам источников издания, кабинет министров Нидерландов рассматривает вопрос о небольшом привлечении личного состава для разведывательной миссии в Гренландии. Военных разведчиков могут отправить на остров, если примут решение о развертывании там миссии НАТО, уточняет газета. По данным источников издания, Дания обратилась к нидерландским властям с просьбой внести свой вклад в разведку.
Telegraaf со ссылкой на источники в Гааге в среду сообщила, что Нидерланды могут быть потенциальным участником миссии НАТО в Гренландии из-за их обширного опыта в арктических операциях. По ее сведениям, не исключается развертывание военно-морского флота, истребителей F-35 и сухопутных подразделений на острове.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Прибытие военных из стран Европы в Гренландию - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Гренландию прибыли первые военные из Европы, пишут СМИ
12:27
 
