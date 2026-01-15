https://ria.ru/20260115/otets-2068015633.html
Умер отец Тесака Сергей Марцинкевич
Умер отец Тесака Сергей Марцинкевич - РИА Новости, 15.01.2026
Умер отец Тесака Сергей Марцинкевич
Отец националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Сергей Марцинкевич скончался в среду - предположительно, от проблем с сердцем, рассказал РИА Новости адвокат...
Умер отец Тесака Сергей Марцинкевич
Адвокат Михальчик: отец Тесака умер от проблем с сердцем
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Отец националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Сергей Марцинкевич скончался в среду - предположительно, от проблем с сердцем, рассказал РИА Новости адвокат семьи Алексей Михальчик.
"Насколько я знаю, Сергей Марцинкевич умер в среду. Мои знакомые звонили его родственникам, на его телефон, и они подтвердили", - сказал собеседник агентства.
Михальчик
отметил, что у отца Тесака, предположительно, были проблемы с сердцем. Он добавил, что общался с Марцинкевичем-старшим около года назад и тогда мужчина был в хорошей форме. Поэтому, по словам адвоката, новость о его смерти для него неожиданна.
"Я никогда бы не подумал, что он чем-то болеет или у него здоровье плохое", - заявил Михальчик.
Максим Марцинкевич
, осужденный в 2017 году на десять лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), был найден мертвым в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве
, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.
Кроме того, Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.