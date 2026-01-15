Умер отец Тесака Сергей Марцинкевич

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Отец националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Сергей Марцинкевич скончался в среду - предположительно, от проблем с сердцем, рассказал РИА Новости адвокат семьи Алексей Михальчик.

"Насколько я знаю, Сергей Марцинкевич умер в среду. Мои знакомые звонили его родственникам, на его телефон, и они подтвердили", - сказал собеседник агентства.

Михальчик отметил, что у отца Тесака, предположительно, были проблемы с сердцем. Он добавил, что общался с Марцинкевичем-старшим около года назад и тогда мужчина был в хорошей форме. Поэтому, по словам адвоката, новость о его смерти для него неожиданна.

"Я никогда бы не подумал, что он чем-то болеет или у него здоровье плохое", - заявил Михальчик.

Максим Марцинкевич , осужденный в 2017 году на десять лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), был найден мертвым в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве , отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.