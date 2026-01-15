Рейтинг@Mail.ru
Умер отец Тесака Сергей Марцинкевич - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/otets-2068015633.html
Умер отец Тесака Сергей Марцинкевич
Умер отец Тесака Сергей Марцинкевич - РИА Новости, 15.01.2026
Умер отец Тесака Сергей Марцинкевич
Отец националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Сергей Марцинкевич скончался в среду - предположительно, от проблем с сердцем, рассказал РИА Новости адвокат... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T12:03:00+03:00
2026-01-15T12:03:00+03:00
москва
максим марцинкевич
алексей михальчик
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068015317_0:14:538:317_1920x0_80_0_0_c0d7f552c32894f491e3a8f1018abe83.jpg
https://ria.ru/20250523/reabilitatsiya-2018572368.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068015317_15:0:508:370_1920x0_80_0_0_fa97b8676d79e8147caa6ae7e2839593.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим марцинкевич, алексей михальчик, происшествия
Москва, Максим Марцинкевич, Алексей Михальчик, Происшествия
Умер отец Тесака Сергей Марцинкевич

Адвокат Михальчик: отец Тесака умер от проблем с сердцем

Кадр из документального фильма "Тесак. Последняя записка"
Кадр из документального фильма Тесак. Последняя записка - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Кадр из документального фильма "Тесак. Последняя записка"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Отец националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Сергей Марцинкевич скончался в среду - предположительно, от проблем с сердцем, рассказал РИА Новости адвокат семьи Алексей Михальчик.
"Насколько я знаю, Сергей Марцинкевич умер в среду. Мои знакомые звонили его родственникам, на его телефон, и они подтвердили", - сказал собеседник агентства.
Михальчик отметил, что у отца Тесака, предположительно, были проблемы с сердцем. Он добавил, что общался с Марцинкевичем-старшим около года назад и тогда мужчина был в хорошей форме. Поэтому, по словам адвоката, новость о его смерти для него неожиданна.
"Я никогда бы не подумал, что он чем-то болеет или у него здоровье плохое", - заявил Михальчик.
Максим Марцинкевич, осужденный в 2017 году на десять лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), был найден мертвым в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.
Кроме того, Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
Максим Марцинкевич (Тесак) - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Близкие "Тесака" не настаивали на его реабилитации по делу об убийствах
23 мая 2025, 05:28
 
МоскваМаксим МарцинкевичАлексей МихальчикПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала