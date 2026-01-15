https://ria.ru/20260115/otel-2068051986.html
Роспотребнадзор запросил данные об инфекции в отеле в Пхукете
Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Таиланда и Ассоциацию туроператоров (АТОР) из-за сообщений туристов о кишечной инфекции в...
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Таиланда и Ассоциацию туроператоров (АТОР) из-за сообщений туристов о кишечной инфекции в гостинице Пхукета, сообщили в ведомстве.
Ранее в СМИ писали, что туристы, отдыхающие в отеле Kora Beach Resort 5* на Пхукете
, жалуются на массовые заболевания. Симптомы похожи на ротавирус, у них появилась тошнота, рвота, сильное недомогание.
"В связи с появлением в СМИ сообщений о том, что российские туристы в отеле Kora Beach Resort на курорте Пхукет сообщили о заражении кишечной инфекцией, Роспотребнадзор
направил в министерство здравоохранения Таиланда
запрос о предоставлении официальных данных о результатах расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - рассказали журналистам.
Также официальный запрос о предоставлении информации направлен в Ассоциацию туроператоров (АТОР
).
Помимо того, в ведомстве напомнили о мерах профилактики кишечных инфекций. Необходимо тщательно мыть руки перед едой, использовать только бутилированную или кипяченую воду, хорошо мыть фрукты и овощи и избегать контактов с людьми с признаками инфекций.
"Если вы почувствовали ухудшение самочувствия, появление температуры, рвоты, сыпи или других симптомов – немедленно обращайтесь за медицинской помощью", - отметили в Роспотребнадзоре.