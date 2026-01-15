Роспотребнадзор запросил данные об инфекции в отеле в Пхукете

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Таиланда и Ассоциацию туроператоров (АТОР) из-за сообщений туристов о кишечной инфекции в гостинице Пхукета, сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ писали, что туристы, отдыхающие в отеле Kora Beach Resort 5* на Пхукете , жалуются на массовые заболевания. Симптомы похожи на ротавирус, у них появилась тошнота, рвота, сильное недомогание.

"В связи с появлением в СМИ сообщений о том, что российские туристы в отеле Kora Beach Resort на курорте Пхукет сообщили о заражении кишечной инфекцией, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Таиланда запрос о предоставлении официальных данных о результатах расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - рассказали журналистам.

Также официальный запрос о предоставлении информации направлен в Ассоциацию туроператоров ( АТОР ).

Помимо того, в ведомстве напомнили о мерах профилактики кишечных инфекций. Необходимо тщательно мыть руки перед едой, использовать только бутилированную или кипяченую воду, хорошо мыть фрукты и овощи и избегать контактов с людьми с признаками инфекций.