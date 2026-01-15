Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о ходе ликвидации ВСУ на берегу реки Оскол
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 15.01.2026
Герасимов рассказал о ходе ликвидации ВСУ на берегу реки Оскол
Герасимов рассказал о ходе ликвидации ВСУ на берегу реки Оскол
Группировка российский войск "Запад" продолжает ликвидацию формирований ВСУ, окружённых на восточном берегу Оскола на купянском направлении, сообщил начальник...
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
Герасимов рассказал о ходе ликвидации ВСУ на берегу реки Оскол

Герасимов: ВС России продолжают ликвидацию ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Группировка российский войск "Запад" продолжает ликвидацию формирований ВСУ, окружённых на восточном берегу Оскола на купянском направлении, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"На купянском направлении войска группировки "Запад" продолжают ликвидацию формирований ВСУ, окружённых на восточном берегу реки Оскол", - сказал Герасимов.

Специальная военная операция на Украине
 
 
