Герасимов рассказал о ходе ликвидации ВСУ на берегу реки Оскол
Герасимов рассказал о ходе ликвидации ВСУ на берегу реки Оскол
Группировка российский войск "Запад" продолжает ликвидацию формирований ВСУ, окружённых на восточном берегу Оскола на купянском направлении, сообщил начальник... РИА Новости, 15.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
