Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, почему полис ОСАГО подешевел для ряда водителей в 2026 году - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 15.01.2026 (обновлено: 04:29 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/osago-2067938958.html
Раскрыто, почему полис ОСАГО подешевел для ряда водителей в 2026 году
Раскрыто, почему полис ОСАГО подешевел для ряда водителей в 2026 году - РИА Новости, 15.01.2026
Раскрыто, почему полис ОСАГО подешевел для ряда водителей в 2026 году
Зависимость цены ОСАГО от стиля вождения и совершенных или возможных аварий выросла в 2026 году. Таким образом, аккуратные водители со стажем могут сэкономить,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T03:10:00+03:00
2026-01-15T04:29:00+03:00
авто
осаго
общество
россия
ярослав остудин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991179669_0:0:2958:1663_1920x0_80_0_0_6d63c5f6139238cbb4d28c9fe723f6cf.jpg
https://ria.ru/20251228/moroz-2065119104.html
https://ria.ru/20251214/avtomobil-2061896391.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991179669_0:0:2626:1969_1920x0_80_0_0_f0ee8a0f7391c85cbacf70863353b4b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, осаго, общество, россия, ярослав остудин
Авто, ОСАГО, Общество, Россия, Ярослав Остудин
Раскрыто, почему полис ОСАГО подешевел для ряда водителей в 2026 году

Аналитик Остудин: цена ОСАГО стала больше зависеть от стиля вождений и аварий

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОформление ОСАГО
Оформление ОСАГО - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Оформление ОСАГО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Зависимость цены ОСАГО от стиля вождения и совершенных или возможных аварий выросла в 2026 году. Таким образом, аккуратные водители со стажем могут сэкономить, а все остальные платят больше, рассказал агентству "Прайм" эксперт по страхованию Ярослав Остудин.
Он отметил, что еще в 2025-м году новички, обладатели высокого коэффициента бонус-малус (КБМ) и владельцы полисов без ограничения числа водителей платили по повышенной ставке.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Автоэксперт раскрыл порядок действий, если машина не завелась на морозе
28 декабря 2025, 03:18
“В то же время водители со стажем и хорошим коэффициентом бонус-малус (КБМ) увидели снижение стоимости в среднем на 5%. То есть, цена растет для тех, у кого выше вероятность аварии, особенно на фоне общего удорожания запчастей", — пояснил Остудин.
В текущем году Банк России еще на 15% расширил тарифный коридор, по которому страховщики могут рассчитывать стоимость полиса в индивидуальном порядке. Поэтому те, кто водит без аварий и соблюдает ПДД, увидели приятное снижение стоимости страховки. Те, чей риск попасть в аварию выше, должны заплатить по повышенному тарифу с учетом подорожания запчастей, заключил аналитик.
Автомобиль в сервисе - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Автоэксперт назвал семь признаков скорой поломки машины
14 декабря 2025, 03:15
 
АвтоОСАГООбществоРоссияЯрослав Остудин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала