Раскрыто, почему полис ОСАГО подешевел для ряда водителей в 2026 году

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Зависимость цены ОСАГО от стиля вождения и совершенных или возможных аварий выросла в 2026 году. Таким образом, аккуратные водители со стажем могут сэкономить, а все остальные платят больше, рассказал агентству " Зависимость цены ОСАГО от стиля вождения и совершенных или возможных аварий выросла в 2026 году. Таким образом, аккуратные водители со стажем могут сэкономить, а все остальные платят больше, рассказал агентству " Прайм " эксперт по страхованию Ярослав Остудин.

Он отметил, что еще в 2025-м году новички, обладатели высокого коэффициента бонус-малус (КБМ) и владельцы полисов без ограничения числа водителей платили по повышенной ставке.

“В то же время водители со стажем и хорошим коэффициентом бонус-малус (КБМ) увидели снижение стоимости в среднем на 5%. То есть, цена растет для тех, у кого выше вероятность аварии, особенно на фоне общего удорожания запчастей", — пояснил Остудин.