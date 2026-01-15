https://ria.ru/20260115/osago-2067938958.html
Раскрыто, почему полис ОСАГО подешевел для ряда водителей в 2026 году
Раскрыто, почему полис ОСАГО подешевел для ряда водителей в 2026 году - РИА Новости, 15.01.2026
Раскрыто, почему полис ОСАГО подешевел для ряда водителей в 2026 году
Зависимость цены ОСАГО от стиля вождения и совершенных или возможных аварий выросла в 2026 году. Таким образом, аккуратные водители со стажем могут сэкономить,... РИА Новости, 15.01.2026
россия
Раскрыто, почему полис ОСАГО подешевел для ряда водителей в 2026 году
Аналитик Остудин: цена ОСАГО стала больше зависеть от стиля вождений и аварий
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Зависимость цены ОСАГО от стиля вождения и совершенных или возможных аварий выросла в 2026 году. Таким образом, аккуратные водители со стажем могут сэкономить, а все остальные платят больше, рассказал агентству "Прайм
" эксперт по страхованию Ярослав Остудин.
Он отметил, что еще в 2025-м году новички, обладатели высокого коэффициента бонус-малус (КБМ) и владельцы полисов без ограничения числа водителей платили по повышенной ставке.
“В то же время водители со стажем и хорошим коэффициентом бонус-малус (КБМ) увидели снижение стоимости в среднем на 5%. То есть, цена растет для тех, у кого выше вероятность аварии, особенно на фоне общего удорожания запчастей", — пояснил Остудин.
В текущем году Банк России еще на 15% расширил тарифный коридор, по которому страховщики могут рассчитывать стоимость полиса в индивидуальном порядке. Поэтому те, кто водит без аварий и соблюдает ПДД, увидели приятное снижение стоимости страховки. Те, чей риск попасть в аварию выше, должны заплатить по повышенному тарифу с учетом подорожания запчастей, заключил аналитик.