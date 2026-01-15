https://ria.ru/20260115/osadki-2068059262.html
В Москве в первые недели января выпала месячная норма осадков
В Москве в первые недели января выпала месячная норма осадков - РИА Новости, 15.01.2026
В Москве в первые недели января выпала месячная норма осадков
Месячная норма осадков выпала в Москве за первые две недели января, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:09:00+03:00
2026-01-15T14:09:00+03:00
2026-01-15T14:09:00+03:00
москва
татьяна позднякова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067339427_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_3503521745248c86386a22b68358b1a1.jpg
https://ria.ru/20260113/moskva-2067505948.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067339427_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_529e638b97b06d3c45325b5fa62a4651.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, татьяна позднякова, общество
Москва, Татьяна Позднякова, Общество
В Москве в первые недели января выпала месячная норма осадков
Позднякова: в Москве в первые 2 недели января выпала месячная норма осадков