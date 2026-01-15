Рейтинг@Mail.ru
В Москве в первые недели января выпала месячная норма осадков - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/osadki-2068059262.html
В Москве в первые недели января выпала месячная норма осадков
В Москве в первые недели января выпала месячная норма осадков - РИА Новости, 15.01.2026
В Москве в первые недели января выпала месячная норма осадков
Месячная норма осадков выпала в Москве за первые две недели января, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:09:00+03:00
2026-01-15T14:09:00+03:00
москва
татьяна позднякова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067339427_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_3503521745248c86386a22b68358b1a1.jpg
https://ria.ru/20260113/moskva-2067505948.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067339427_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_529e638b97b06d3c45325b5fa62a4651.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, татьяна позднякова, общество
Москва, Татьяна Позднякова, Общество
В Москве в первые недели января выпала месячная норма осадков

Позднякова: в Москве в первые 2 недели января выпала месячная норма осадков

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДевушка во время снегопада в Москве
Девушка во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Девушка во время снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Месячная норма осадков выпала в Москве за первые две недели января, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"За две недели января, стараниями южных циклонов, Москва выполнила месячную норму по осадкам. На ВДНХ выпало 48,5 миллиметра при норме 52 миллиметра, а в МГУ 60 миллиметров при норме 54 миллиметра", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.
Синоптик отметила, что высота снежного покрова в столице на утро 15 января составляет 41 сантиметр, при норме 18 сантиметров.
"Модели долгосрочных прогнозов показывают, что во второй половине января осадков в Москве выпадет немного. У коммунальных служб будет время справиться с накопленными массами снега", - добавила она.
Снег в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся снегопады
13 января, 06:06
 
МоскваТатьяна ПоздняковаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала