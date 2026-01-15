https://ria.ru/20260115/oreshnik-2068136637.html
Макрон сделал громкое заявление об "Орешнике"
Макрон сделал громкое заявление об "Орешнике" - РИА Новости, 15.01.2026
Макрон сделал громкое заявление об "Орешнике"
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя новый удар "Орешником" по целям на Украине, заявил, что Европе нужно такое же оружие, его слова приводит... РИА Новости, 15.01.2026
Макрон сделал громкое заявление об "Орешнике"
Макрон заявил, что Европе необходимо оружие, сопоставимое с "Орешником"