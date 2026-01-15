Рейтинг@Mail.ru
17:43 15.01.2026 (обновлено: 17:57 15.01.2026)
Макрон сделал громкое заявление об "Орешнике"
в мире
украина
франция
европа
владимир путин
мирный план сша по украине
эммануэль макрон
в мире, украина, франция, европа, владимир путин, мирный план сша по украине, эммануэль макрон
В мире, Украина, Франция, Европа, Владимир Путин, Мирный план США по Украине, Эммануэль Макрон
Макрон заявил, что Европе необходимо оружие, сопоставимое с "Орешником"

Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь во время визита на военную авиабазу Истр на юге Франции. 15 января 2026
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь во время визита на военную авиабазу Истр на юге Франции. 15 января 2026
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя новый удар "Орешником" по целям на Украине, заявил, что Европе нужно такое же оружие, его слова приводит телеканал BFMTV.
"Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе", — сказал он на встрече с военнослужащими на авиабазе Истр.
Кроме того, Макрон отметил, что "Франция находится в зоне досягаемости "Орешника".
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
