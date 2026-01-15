Опрос показал уровень одобрения США и Китая в странах НАТО

Трамп ранее заявил, что Североатлантический альянс расстроился бы в случае выхода из него США, но сэкономил бы много денег в результате такого шага. Американский лидер также выразил сомнения в готовности союзников США по НАТО прийти на помощь Вашингтону в случае необходимости.