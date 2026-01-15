Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал уровень одобрения США и Китая в странах НАТО - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/opros-2068192020.html
Опрос показал уровень одобрения США и Китая в странах НАТО
Опрос показал уровень одобрения США и Китая в странах НАТО - РИА Новости, 15.01.2026
Опрос показал уровень одобрения США и Китая в странах НАТО
Уровень одобрения лидерства США среди жителей стран НАТО упал в 2025 году до 21%, тогда как уровень поддержки Китая, наоборот, возрос, достигнув тех же 21%,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T23:07:00+03:00
2026-01-15T23:07:00+03:00
сша
китай
вашингтон (штат)
пит хегсет
дональд трамп
нато
министерство обороны сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067538317_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_824970842d9ef26f50b6d4e001321dc2.jpg
https://ria.ru/20260115/opros-2068191782.html
https://ria.ru/20260115/estoniya-2067999176.html
https://ria.ru/20260114/tramp-2067865872.html
сша
китай
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067538317_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49ce7d644287e983c86dd9b0b7d0a670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, вашингтон (штат), пит хегсет, дональд трамп, нато, министерство обороны сша, в мире
США, Китай, Вашингтон (штат), Пит Хегсет, Дональд Трамп, НАТО, Министерство обороны США, В мире
Опрос показал уровень одобрения США и Китая в странах НАТО

Gallup: уровень одобрения США в странах НАТО упал, а Китая - вырос

© REUTERS / Ng Han Guan/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© REUTERS / Ng Han Guan/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Уровень одобрения лидерства США среди жителей стран НАТО упал в 2025 году до 21%, тогда как уровень поддержки Китая, наоборот, возрос, достигнув тех же 21%, показало исследование компании Gallup.
"Репутация Вашингтона среди союзников по НАТО снизилась в 2025 году, потеряв 14 процентных пунктов, до 21%… В результате уровень общественной поддержки лидерства США и Китая снова сравнялся, возвратившись к норме при предыдущих администрациях республиканцев", - пишет Gallup.
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Опрос сравнил поддержку Украины и России в соседних странах
Вчера, 23:04
Как отмечается, наиболее сильно рейтинг США упал в Германии, потеряв в стране 39%, а также Португалии (38%). При этом наибольшее одобрение Вашингтон получил от жителей Польши (68%), Албании (64%) и Румынии (36%).
При этом уровень одобрения Пекина наиболее значительно вырос в Турции - в сравнении с 2024 годом на 21%, а также в Испании - на 15%.
По результатам исследования, в восьми странах НАТО уровень одобрения Китая значительно выше, чем США: в Словении, Люксембурге, Турции, Болгарии, Испании, Черногории, Исландии и Греции Пекин опережает Вашингтон как минимум на 10 процентных пунктов.
Согласно сообщению, влияние Китая в НАТО усилилось в том числе из-за его инвестиций в инфраструктуру Южной и Центральной Европы и Балкан. При этом требования Вашингтона в рамках НАТО, а также обсуждение вопроса Гренландии "усилили напряженность между союзниками" в альянсе.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Эстонцы выступают против вывешивания флагов Украины на улице, показал опрос
Вчера, 10:58
Американский президент Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью США и отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом. После операции в отношении Венесуэлы 4 января он заявил, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. В среду Трамп предположил, что в случае, если США не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.
Трамп ранее заявил, что Североатлантический альянс расстроился бы в случае выхода из него США, но сэкономил бы много денег в результате такого шага. Американский лидер также выразил сомнения в готовности союзников США по НАТО прийти на помощь Вашингтону в случае необходимости.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Опрос: более половины американцев считают, что Трамп зашел слишком далеко
14 января, 17:01
 
СШАКитайВашингтон (штат)Пит ХегсетДональд ТрампНАТОМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала