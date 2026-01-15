Опрос показал уровень одобрения США и Китая в странах НАТО

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Уровень одобрения лидерства США среди жителей стран НАТО упал в 2025 году до 21%, тогда как уровень поддержки Китая, наоборот, возрос, достигнув тех же 21%, показало исследование компании Gallup.
"Репутация Вашингтона среди союзников по НАТО снизилась в 2025 году, потеряв 14 процентных пунктов, до 21%… В результате уровень общественной поддержки лидерства США и Китая снова сравнялся, возвратившись к норме при предыдущих администрациях республиканцев", - пишет Gallup.
Как отмечается, наиболее сильно рейтинг США упал в Германии, потеряв в стране 39%, а также Португалии (38%). При этом наибольшее одобрение Вашингтон получил от жителей Польши (68%), Албании (64%) и Румынии (36%).
По результатам исследования, в восьми странах НАТО уровень одобрения Китая значительно выше, чем США: в Словении, Люксембурге, Турции, Болгарии, Испании, Черногории, Исландии и Греции Пекин опережает Вашингтон как минимум на 10 процентных пунктов.
Согласно сообщению, влияние Китая в НАТО усилилось в том числе из-за его инвестиций в инфраструктуру Южной и Центральной Европы и Балкан. При этом требования Вашингтона в рамках НАТО, а также обсуждение вопроса Гренландии "усилили напряженность между союзниками" в альянсе.
Американский президент Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью США и отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом. После операции в отношении Венесуэлы 4 января он заявил, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. В среду Трамп предположил, что в случае, если США не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.
Трамп ранее заявил, что Североатлантический альянс расстроился бы в случае выхода из него США, но сэкономил бы много денег в результате такого шага. Американский лидер также выразил сомнения в готовности союзников США по НАТО прийти на помощь Вашингтону в случае необходимости.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.