Опрос показал, как россияне относятся к приходу ветеранов в их коллективы

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Шесть из десяти (58%) россиян положительно восприняли бы приход в их рабочий коллектив нового сотрудника - ветерана СВО, 63% заявили, что им интересно было бы принимать участие в проектах по адаптации ветеранов спецоперации к мирной жизни, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.

Более половины (58%) опрошенных сказали, что скорее положительно воспримут ситуацию, если в их коллектив придет новый сотрудник - ветеран специальной военной операции, 33% отнесутся к этому нейтрально.

Кроме того, 63% респондентов рассказали, что им самим было бы интересно принимать участие в проектах, направленных на возвращение и адаптацию ветеранов СВО к мирной жизни, 24% ответили, что им это скорее не интересно.

По мнению 59% россиян, опыт, полученный ветеранами во время участия в специальной военной операции, может быть полезен в мирной жизни и гражданской сфере. При этом 40% граждан считают, что они смогут успешно реализовать свой опыт в силовых структурах и сфере безопасности, 21% назвали сферу воспитания и образования, 7% - социальную сферу.

"В ветеранах СВО общество видит не просто "бывших военных", а носителей компетенций и морального капитала. Шесть из десяти опрошенных уверены: опыт, полученный в зоне спецоперации, пригодится на "гражданке" — от дисциплины и управленческих навыков до стрессоустойчивости и командной работы. Не случайно участники СВО стали вторым по популярности образом "героя года" (7%), уступив лишь президенту (22%). Статус героя — это аванс доверия: общество ожидает, что эти качества конвертируются в мирные профессии, предпринимательство, наставничество и общественную деятельность", - прокомментировала результаты опроса ведущий эксперт Департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Мария Григорьева.

По ее словам, влияние оказывает и историческая память, поскольку в России после Великой Отечественной войны традиционно высок престиж военной профессии.

"Современные ветераны вписываются в эту культурную матрицу. Отсюда и уверенность большинства: у такого опыта есть спрос, а у его носителей — социальные лифты и уважение", - добавила Григорьева.