Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как россияне относятся к приходу ветеранов в их коллективы - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:37 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/opros-2067956319.html
Опрос показал, как россияне относятся к приходу ветеранов в их коллективы
Опрос показал, как россияне относятся к приходу ветеранов в их коллективы - РИА Новости, 15.01.2026
Опрос показал, как россияне относятся к приходу ветеранов в их коллективы
Шесть из десяти (58%) россиян положительно восприняли бы приход в их рабочий коллектив нового сотрудника - ветерана СВО, 63% заявили, что им интересно было бы... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T04:37:00+03:00
2026-01-15T04:37:00+03:00
культура
общество
россия
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052163159_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_f498672b8414b5691994af3bbfef3fce.jpg
https://ria.ru/20250219/geroi-2000242856.html
https://ria.ru/20251223/svo-2064097028.html
https://ria.ru/20250421/putin-2012544795.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052163159_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_0f9530599842a32599aa7cded9ec3939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вциом
Культура, Общество, Россия, ВЦИОМ
Опрос показал, как россияне относятся к приходу ветеранов в их коллективы

РИА Новости: 68% россиян положительно примут приход в коллектив ветерана

© Фото : пресс-служба городского округа Химки Ветеран СВО обучается в кадровой программе под руководством главы Химок
Ветеран СВО обучается в кадровой программе под руководством главы Химок - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : пресс-служба городского округа Химки
Ветеран СВО обучается в кадровой программе под руководством главы Химок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Шесть из десяти (58%) россиян положительно восприняли бы приход в их рабочий коллектив нового сотрудника - ветерана СВО, 63% заявили, что им интересно было бы принимать участие в проектах по адаптации ветеранов спецоперации к мирной жизни, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.
Более половины (58%) опрошенных сказали, что скорее положительно воспримут ситуацию, если в их коллектив придет новый сотрудник - ветеран специальной военной операции, 33% отнесутся к этому нейтрально.
Военнослужащий ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Опрос показал отношение россиян к участникам спецоперации
19 февраля 2025, 11:29
Кроме того, 63% респондентов рассказали, что им самим было бы интересно принимать участие в проектах, направленных на возвращение и адаптацию ветеранов СВО к мирной жизни, 24% ответили, что им это скорее не интересно.
По мнению 59% россиян, опыт, полученный ветеранами во время участия в специальной военной операции, может быть полезен в мирной жизни и гражданской сфере. При этом 40% граждан считают, что они смогут успешно реализовать свой опыт в силовых структурах и сфере безопасности, 21% назвали сферу воспитания и образования, 7% - социальную сферу.
"В ветеранах СВО общество видит не просто "бывших военных", а носителей компетенций и морального капитала. Шесть из десяти опрошенных уверены: опыт, полученный в зоне спецоперации, пригодится на "гражданке" — от дисциплины и управленческих навыков до стрессоустойчивости и командной работы. Не случайно участники СВО стали вторым по популярности образом "героя года" (7%), уступив лишь президенту (22%). Статус героя — это аванс доверия: общество ожидает, что эти качества конвертируются в мирные профессии, предпринимательство, наставничество и общественную деятельность", - прокомментировала результаты опроса ведущий эксперт Департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Мария Григорьева.
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Стало известно число ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны СВО
23 декабря 2025, 14:46
По ее словам, влияние оказывает и историческая память, поскольку в России после Великой Отечественной войны традиционно высок престиж военной профессии.
"Современные ветераны вписываются в эту культурную матрицу. Отсюда и уверенность большинства: у такого опыта есть спрос, а у его носителей — социальные лифты и уважение", - добавила Григорьева.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 ноября 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин предложил привлекать ветеранов СВО к работе в муниципалитетах
21 апреля 2025, 16:18
 
КультураОбществоРоссияВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала