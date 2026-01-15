Рейтинг@Mail.ru
По действиям Тегерана не видно, что он готов к диалогу, заявил постпред США
23:52 15.01.2026 (обновлено: 23:57 15.01.2026)
По действиям Тегерана не видно, что он готов к диалогу, заявил постпред США
Постпред США в ООН Майк Уолтц утверждает, что, хотя Иран заявлял о готовности к диалогу, действия Тегерана якобы говорят об обратном. РИА Новости, 15.01.2026
сша, иран, тегеран (город), оон, в мире, майк уолтц
США, Иран, Тегеран (город), ООН, В мире, Майк Уолтц
© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
© AP Photo / Paul Vernon
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
ООН, 15 янв - РИА Новости. Постпред США в ООН Майк Уолтц утверждает, что, хотя Иран заявлял о готовности к диалогу, действия Тегерана якобы говорят об обратном.
"Иран заявляет о готовности к диалогу, однако его действия говорят об обратном", - сказал Уолтц в ходе заседания СБ ООН.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Гатилов оценил выход США из структур ООН
Вчера, 20:20
 
