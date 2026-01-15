https://ria.ru/20260115/oon-2068194485.html
По действиям Тегерана не видно, что он готов к диалогу, заявил постпред США
Постпред США в ООН Майк Уолтц утверждает, что, хотя Иран заявлял о готовности к диалогу, действия Тегерана якобы говорят об обратном. РИА Новости, 15.01.2026
сша, иран, тегеран (город), оон, в мире, майк уолтц
По действиям Тегерана не видно, что он готов к диалогу, заявил постпред США
