В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения
В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения - РИА Новости, 15.01.2026
В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.01.2026
В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения