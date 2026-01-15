https://ria.ru/20260115/obse-2068056108.html
Полянский: Россия выступает за укрепление роли ОБСЕ в борьбе с терроризмом
Полянский: Россия выступает за укрепление роли ОБСЕ в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 15.01.2026
Полянский: Россия выступает за укрепление роли ОБСЕ в борьбе с терроризмом
Москва выступает за восстановление роли ОБСЕ в противодействии транснациональным угрозам, включая международный терроризм, заявил постоянный представитель РФ... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:04:00+03:00
2026-01-15T14:04:00+03:00
2026-01-15T14:04:00+03:00
москва
россия
дмитрий полянский
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
https://ria.ru/20260113/poljanskij-2067569027.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, дмитрий полянский, обсе
Москва, Россия, Дмитрий Полянский, ОБСЕ
Полянский: Россия выступает за укрепление роли ОБСЕ в борьбе с терроризмом
Полянский: Россия выступает за восстановление роли ОБСЕ в борьбе с терроризмом