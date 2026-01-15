Рейтинг@Mail.ru
Арестованная вице-президент "Оборонстроя" имеет иностранный ВНЖ - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/oboronstroy-2068002535.html
Арестованная вице-президент "Оборонстроя" имеет иностранный ВНЖ
Арестованная вице-президент "Оборонстроя" имеет иностранный ВНЖ - РИА Новости, 15.01.2026
Арестованная вице-президент "Оборонстроя" имеет иностранный ВНЖ
У бывшего вице-президента ассоциации "Оборонстрой" Ирины Ясаковой, которая сейчас находится в СИЗО, есть вид на жительство в другой стране, следует из судебных... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T11:09:00+03:00
2026-01-15T11:09:00+03:00
оборонстрой
россия
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057246983_718:22:2840:1215_1920x0_80_0_0_89ac2c41f25044449a4dab92fd2b1e87.jpg
https://ria.ru/20251124/sud-2057248810.html
https://ria.ru/20250701/ivanov-2026234544.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057246983_1133:104:2669:1256_1920x0_80_0_0_29e134478cc88d5f36866841c39d5aa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оборонстрой, россия, москва, происшествия
ОборонСтрой, Россия, Москва, Происшествия
Арестованная вице-президент "Оборонстроя" имеет иностранный ВНЖ

У арестованной вице-президента "Оборонстроя" Ясаковой нашли иностранный ВНЖ

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИрина Ясакова
Ирина Ясакова - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Ирина Ясакова
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. У бывшего вице-президента ассоциации "Оборонстрой" Ирины Ясаковой, которая сейчас находится в СИЗО, есть вид на жительство в другой стране, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Обладает недвижимостью и видом на жительство в иностранном государстве", — такой довод привел суд, обосновывая законность ареста.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Суд отправил в СИЗО экс-вице-президента "Оборонстроя"
24 ноября 2025, 20:03
Кроме того, суд отметил, что до заключения под стражу Ясакова не жила по месту регистрации, а фактически скрывалась и даже применяла меры конспирации.
Защита же просила перевести ее под домашний арест, подчеркивая, что женщина добровольно помогала следствию и сдала загранпаспорт. По словам адвоката, доказательств причастности Ясаковой к преступлению нет, а предметом расследования стали гражданско-правовые отношения.
Тем не менее суд постановил оставить обвиняемую под стражей.
Ясакову задержали в конце ноября. Ее вменяют мошенничество в особо крупном размере. По информации Telegram-канала Mash, речь идет о мошенничестве на 786 миллионов рублей, которое может быть связано с банкротством "Оборонстроя" в 2021 году.
Ясакова была депутатом законодательного собрания Вологодской области, вице-президентом "Оборонстроя" и гендиректором СРО НП РОС "Обронэнерго". Написала книгу "Женщина и ее карьера".
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Уголовное дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова
1 июля 2025, 01:02
 
ОборонСтройРоссияМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала