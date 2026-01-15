https://ria.ru/20260115/oboronstroy-2068002535.html
Арестованная вице-президент "Оборонстроя" имеет иностранный ВНЖ
У бывшего вице-президента ассоциации "Оборонстрой" Ирины Ясаковой, которая сейчас находится в СИЗО, есть вид на жительство в другой стране, следует из судебных... РИА Новости, 15.01.2026
россия
москва
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. У бывшего вице-президента ассоциации "Оборонстрой" Ирины Ясаковой, которая сейчас находится в СИЗО, есть вид на жительство в другой стране, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Обладает недвижимостью и видом на жительство в иностранном государстве", — такой довод привел суд, обосновывая законность ареста.
Кроме того, суд отметил, что до заключения под стражу Ясакова не жила по месту регистрации, а фактически скрывалась и даже применяла меры конспирации.
Защита же просила перевести ее под домашний арест, подчеркивая, что женщина добровольно помогала следствию и сдала загранпаспорт. По словам адвоката, доказательств причастности Ясаковой к преступлению нет, а предметом расследования стали гражданско-правовые отношения.
Тем не менее суд постановил оставить обвиняемую под стражей.
Ясакову задержали в конце ноября. Ее вменяют мошенничество в особо крупном размере. По информации Telegram-канала Mash, речь идет о мошенничестве на 786 миллионов рублей, которое может быть связано с банкротством "Оборонстроя
" в 2021 году.
Ясакова была депутатом законодательного собрания Вологодской области
, вице-президентом "Оборонстроя" и гендиректором СРО НП РОС "Обронэнерго". Написала книгу "Женщина и ее карьера".