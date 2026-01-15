Арестованная вице-президент "Оборонстроя" имеет иностранный ВНЖ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. У бывшего вице-президента ассоциации "Оборонстрой" Ирины Ясаковой, которая сейчас находится в СИЗО, есть вид на жительство в другой стране, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Обладает недвижимостью и видом на жительство в иностранном государстве", — такой довод привел суд, обосновывая законность ареста.

Кроме того, суд отметил, что до заключения под стражу Ясакова не жила по месту регистрации, а фактически скрывалась и даже применяла меры конспирации.

Защита же просила перевести ее под домашний арест, подчеркивая, что женщина добровольно помогала следствию и сдала загранпаспорт. По словам адвоката, доказательств причастности Ясаковой к преступлению нет, а предметом расследования стали гражданско-правовые отношения.

Тем не менее суд постановил оставить обвиняемую под стражей.

Ясакову задержали в конце ноября. Ее вменяют мошенничество в особо крупном размере. По информации Telegram-канала Mash, речь идет о мошенничестве на 786 миллионов рублей, которое может быть связано с банкротством " Оборонстроя " в 2021 году.