Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске большегруз сбил людей на пешеходном переходе - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 15.01.2026 (обновлено: 14:30 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/novosibirsk-2068062096.html
В Новосибирске большегруз сбил людей на пешеходном переходе
В Новосибирске большегруз сбил людей на пешеходном переходе - РИА Новости, 15.01.2026
В Новосибирске большегруз сбил людей на пешеходном переходе
Водитель грузового автомобиля Volvo в Новосибирске в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил переходящих дорогу людей, пострадали два человека. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:21:00+03:00
2026-01-15T14:30:00+03:00
происшествия
новосибирск
новосибирская область
volvo ab
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068064096_0:193:1882:1252_1920x0_80_0_0_3739e8362a238ea7dbec554591490019.jpg
https://ria.ru/20251209/voditel-2060919300.html
https://ria.ru/20251209/dtp-2060814175.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068064096_0:0:1670:1252_1920x0_80_0_0_32844eadd110a0942b18e0bc2117339f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, новосибирская область, volvo ab, новый год
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Volvo AB, Новый год
В Новосибирске большегруз сбил людей на пешеходном переходе

В Новосибирске большегруз сбил людей на переходе, пострадали 2 человека

© СоцсетиВодитель грузового автомобиля Volvo сбил троих пешеходов в Новосибирске
Водитель грузового автомобиля Volvo сбил троих пешеходов в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Соцсети
Водитель грузового автомобиля Volvo сбил троих пешеходов в Новосибирске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 15 янв – РИА Новости. Водитель грузового автомобиля Volvo в Новосибирске в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил переходящих дорогу людей, пострадали два человека.
"По предварительной информации, водитель-мужчина 1974 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo, у дома №204 по улице Первомайской совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода", - говорится в сообщении главка МВД.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Челябинске водитель сбил детей на пешеходном переходе
9 декабря 2025, 18:05
В то же время министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий сообщил, что в ДТП у остановки "Электротехнический колледж" пострадали два пешехода.
"Пострадали два человека. Бригадами скорой медицинской помощи пациенты доставлены в стационар для обследования. По предварительной информации, один человек в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести", - привели журналистам слова Заблоцкого в пресс-службе областного минздрава.
На распространенном в Telegram-каналах видеоролике видно, что грузовик сбивает как минимум троих пешеходов.
Место происшествия, где кроссовер Toyota RAV4 сбил двух человек на регулируемом пешеходном переходе в Улан-Удэ. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Улан-Удэ кроссовер сбил двух человек на пешеходном переходе
9 декабря 2025, 13:59
 
ПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьVolvo ABНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала