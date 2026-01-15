https://ria.ru/20260115/novosibirsk-2068062096.html
В Новосибирске большегруз сбил людей на пешеходном переходе
В Новосибирске большегруз сбил людей на пешеходном переходе - РИА Новости, 15.01.2026
В Новосибирске большегруз сбил людей на пешеходном переходе
Водитель грузового автомобиля Volvo в Новосибирске в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил переходящих дорогу людей, пострадали два человека. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:21:00+03:00
2026-01-15T14:21:00+03:00
2026-01-15T14:30:00+03:00
происшествия
новосибирск
новосибирская область
volvo ab
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068064096_0:193:1882:1252_1920x0_80_0_0_3739e8362a238ea7dbec554591490019.jpg
https://ria.ru/20251209/voditel-2060919300.html
https://ria.ru/20251209/dtp-2060814175.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068064096_0:0:1670:1252_1920x0_80_0_0_32844eadd110a0942b18e0bc2117339f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, новосибирская область, volvo ab, новый год
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Volvo AB, Новый год
В Новосибирске большегруз сбил людей на пешеходном переходе
В Новосибирске большегруз сбил людей на переходе, пострадали 2 человека
НОВОСИБИРСК, 15 янв – РИА Новости. Водитель грузового автомобиля Volvo в Новосибирске в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил переходящих дорогу людей, пострадали два человека.
"По предварительной информации, водитель-мужчина 1974 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo
, у дома №204 по улице Первомайской совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода", - говорится в сообщении главка МВД.
В то же время министр здравоохранения Новосибирской области
Ростислав Заблоцкий сообщил, что в ДТП у остановки "Электротехнический колледж" пострадали два пешехода.
"Пострадали два человека. Бригадами скорой медицинской помощи пациенты доставлены в стационар для обследования. По предварительной информации, один человек в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести", - привели журналистам слова Заблоцкого в пресс-службе областного минздрава.
На распространенном в Telegram-каналах видеоролике видно, что грузовик сбивает как минимум троих пешеходов.