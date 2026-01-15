В Новосибирске большегруз сбил людей на пешеходном переходе

"Пострадали два человека. Бригадами скорой медицинской помощи пациенты доставлены в стационар для обследования. По предварительной информации, один человек в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести", - привели журналистам слова Заблоцкого в пресс-службе областного минздрава.