И.о. завотделения новокузнецкого роддома выбрали меру пресечения

НОВОКУЗНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Центральный районный суд Новокузнецка Кемеровской области назначил запрет определенных действий исполняющему обязанности заведующего отделения реанимации Алексея Эмиха по делу о гибели 9 новорожденных в роддоме №1, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать в отношении подозреваемого Эмиха Алексея… меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала судья.

Срок установлен до 13 марта. Следствие просило отправить Эмиха в СИЗО.

Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.