И.о. завотделения новокузнецкого роддома выбрали меру пресечения
И.о. завотделения новокузнецкого роддома выбрали меру пресечения - РИА Новости, 15.01.2026
И.о. завотделения новокузнецкого роддома выбрали меру пресечения
Центральный районный суд Новокузнецка Кемеровской области назначил запрет определенных действий исполняющему обязанности заведующего отделения реанимации... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:03:00+03:00
2026-01-15T14:03:00+03:00
2026-01-15T14:14:00+03:00
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
новокузнецк
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новокузнецк
кемеровская область
россия
И.о. завотделения новокузнецкого роддома выбрали меру пресечения
НОВОКУЗНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Центральный районный суд Новокузнецка Кемеровской области назначил запрет определенных действий исполняющему обязанности заведующего отделения реанимации Алексея Эмиха по делу о гибели 9 новорожденных в роддоме №1, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать в отношении подозреваемого Эмиха Алексея… меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала судья.
Срок установлен до 13 марта. Следствие просило отправить Эмиха в СИЗО.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка
умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе следственного управления СК РФ
по Кемеровской области
РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.