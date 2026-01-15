https://ria.ru/20260115/niderlandy-2068164966.html
Четыре человека пострадали при взрывах в нидерландском Утрехте
NOS: 4 человека пострадали при взрывах в Утрехте
ГААГА, 15 янв - РИА Новости. Четыре человека пострадали при взрывах в нидерландском Утрехте, причина которых на данный момент неизвестна, сообщает телерадиокорпорация NOS со ссылкой на региональную службу экстренного реагирования.
"Представитель службы экстренного реагирования сообщил NOS, что в настоящее время пострадали четыре человека", - передает телеканал.
Ранее телеканал RTV Utrecht сообщил о двух взрывах и пожаре в центре Утрехта
. На место происшествия были направлены несколько машин скорой помощи и вертолеты. О причинах произошедшего пока не сообщается. По словам некоторых очевидцев, на месте ЧП чувствуется запах газа.