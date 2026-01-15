Рейтинг@Mail.ru
19:43 15.01.2026
Мэр нидерландского Утрехта сообщила о значительном ущербе после взрывов
Мэр нидерландского Утрехта сообщила о значительном ущербе после взрывов
Мэр нидерландского Утрехта сообщила о значительном ущербе после взрывов

Мэр нидерландского Утрехта сообщила о значительном ущербе после взрывов в городе

Флаг Нидерландов. Архивное фото
ГААГА, 15 янв - РИА Новости. Мэр нидерландского города Утрехт Шарон Дейксма сообщила о значительном ущербе от взрывов, ранее в четверг произошедших в городе, точное число пострадавших уточняется.
"Ущерб довольно значительный. И многие окна, в том числе в соседних домах, выбиты, поэтому, конечно, эти люди не смогут вернуться домой пока. И мы организуем для них убежище", - сказала мэр в эфире телеканала NPO 1.
По ее словам, расположенный на территории Университетского медицинского центра Утрехта специализированный госпиталь, предназначенный для приема пострадавших при катастрофах и ЧС, начал работу. Дейксма при этом не смогла назвать точное число пострадавших.
Ранее телеканал RTV Utrecht сообщил о двух взрывах и пожаре в центре Утрехта. По последним данным региональной службы экстренного реагирования, по меньшей мере четыре человека пострадали. На место происшествия были направлены несколько машин скорой помощи и вертолеты. О причинах произошедшего пока не сообщается. По словам некоторых очевидцев, на месте ЧП чувствуется запах газа.
