Нидерланды отправят в Гренландию одного офицера морского флота - РИА Новости, 15.01.2026
17:20 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/niderlandy-2068125151.html
Нидерланды отправят в Гренландию одного офицера морского флота
Нидерланды отправят в Гренландию одного офицера морского флота - РИА Новости, 15.01.2026
Нидерланды отправят в Гренландию одного офицера морского флота
Нидерланды отправят одного офицера морского флота для участия в военной разведывательной миссии в Гренландии, заявил глава минобороны королевства Рубен... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:20:00+03:00
2026-01-15T17:20:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006951904_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bea3daca193841c9424b0138ee724abb.jpg
https://ria.ru/20260106/grenlandiya-2066604831.html
https://ria.ru/20260115/independent-2068051894.html
Нидерланды отправят в Гренландию одного офицера морского флота

Нидерланды отправят 1 офицера морского флота в Гренландию на разведку

Нуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
ГААГА, 15 янв - РИА Новости. Нидерланды отправят одного офицера морского флота для участия в военной разведывательной миссии в Гренландии, заявил глава минобороны королевства Рубен Брекелманс.
Минобороны ФРГ в среду сообщило, что Германия отправит в Гренландию в рамках военной разведывательной миссии 13 военнослужащих. Как уточнило министерство, миссия проводится по приглашению Дании и пройдет с четверга по субботу.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
«

"Нидерланды совместно с другими союзниками по НАТО проводят совместную разведывательную миссию в Гренландии в рамках военных учений в Арктике. Разведку возглавляет Дания, а министерство обороны направляет офицера из Королевского военно-морского флота Нидерландов", - говорится в заявлении министра в соцсети Х.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
