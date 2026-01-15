Нидерланды отправят в Гренландию одного офицера морского флота

ГААГА, 15 янв - РИА Новости. Нидерланды отправят одного офицера морского флота для участия в военной разведывательной миссии в Гренландии, заявил глава минобороны королевства Рубен Брекелманс.
Минобороны ФРГ в среду сообщило, что Германия отправит в Гренландию в рамках военной разведывательной миссии 13 военнослужащих. Как уточнило министерство, миссия проводится по приглашению Дании и пройдет с четверга по субботу.
«
"Нидерланды совместно с другими союзниками по НАТО проводят совместную разведывательную миссию в Гренландии в рамках военных учений в Арктике. Разведку возглавляет Дания, а министерство обороны направляет офицера из Королевского военно-морского флота Нидерландов", - говорится в заявлении министра в соцсети Х.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.