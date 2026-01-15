Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме не раскрыли, просил ли Нетаньяху отложить атаку США на Иран
21:31 15.01.2026 (обновлено: 21:39 15.01.2026)
В Белом доме не раскрыли, просил ли Нетаньяху отложить атаку США на Иран
В Белом доме не раскрыли, просил ли Нетаньяху отложить атаку США на Иран

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг отказалась подтвердить, действительно ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой отложить атаку на Иран, однако подтвердила факт разговора между лидерами.
"Действительно, у президента состоялся разговор с премьер-министром Нетаньяху, но я никогда не стала бы раскрывать детали их разговора без прямого одобрения самого президента", - сказала Левитт во время брифинга в Белом доме.
Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Трамп вместе с командой следят за ситуацией в Иране, заявила Левитт
