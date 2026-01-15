https://ria.ru/20260115/netanyakhu-2068182341.html
В Белом доме не раскрыли, просил ли Нетаньяху отложить атаку США на Иран
В Белом доме не раскрыли, просил ли Нетаньяху отложить атаку США на Иран - РИА Новости, 15.01.2026
В Белом доме не раскрыли, просил ли Нетаньяху отложить атаку США на Иран
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг отказалась подтвердить, действительно ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к президенту... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T21:31:00+03:00
2026-01-15T21:31:00+03:00
2026-01-15T21:39:00+03:00
иран
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
каролин левитт
дональд трамп
иран
израиль
сша
В Белом доме не раскрыли, просил ли Нетаньяху отложить атаку США на Иран
В Белом доме не раскрыли, просил ли Нетаньяху Трампа отложить атаку на Иран