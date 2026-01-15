Рейтинг@Mail.ru
Непал попросил Россию возобновить прямые рейсы, заявили в Совете по туризму
14:25 15.01.2026
Непал попросил Россию возобновить прямые рейсы, заявили в Совете по туризму
россия, непал, москва
Россия, Непал, Москва, В мире
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Непальская сторона в свете роста турпотока из РФ просит Россию перезапустить прямые рейсы, ранее выполнявшиеся между Москвой и непальской столицей Катманду, заявил РИА Новости старший директор в непальском Совете по туризму, главный по провинции Гандаки Мани Ламичане.
В разговоре на полях конгресса делового туризма Meet Global MICE Congress он указал, что рейсы между Москвой и Катманду, выполнявшиеся в прошлом, позволяли Непалу иметь сообщение не только с Россией, но и с рядом других направлений.
"В 2000-х годах полеты прекратились. Я не знаю, почему. Однако, видя рост потока туристов из России в Непале, мы просим российскую сторону перезапустить эти рейсы", - сказал собеседник агентства.
По его оценке, повторный запуск перелетов по этому направлению дополнительно помог бы обмену туристами между странами и укрепил бы давние и хорошие отношения России с Непалом.
"Москва также могла бы быть транзитным хабом для непальцев", - заключил Мани Ламичане.
РоссияНепалМоскваВ мире
 
 
