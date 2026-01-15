Рейтинг@Mail.ru
Несколько компаний просят у США разрешение на экспорт нефти из Венесуэлы - РИА Новости, 15.01.2026
20:29 15.01.2026 (обновлено: 21:58 15.01.2026)
Несколько компаний просят у США разрешение на экспорт нефти из Венесуэлы
Несколько компаний просят у США разрешение на экспорт нефти из Венесуэлы
Ряд европейских компаний, в том числе испанская Repsol и французская Maurel & Prom, подали заявку на получение разрешения США на экспорт нефти из Венесуэлы,... РИА Новости, 15.01.2026
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), дональд трамп, николас мадуро, pdvsa, опек, силия флорес, chevron
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Николас Мадуро, PDVSA, ОПЕК, Силия Флорес, Chevron
© РИА Новости/Аврора . Repsol YPFШтаб-квартира компании Repsol
Штаб-квартира компании Repsol - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости/Аврора . Repsol YPF
Штаб-квартира компании Repsol. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ряд европейских компаний, в том числе испанская Repsol и французская Maurel & Prom, подали заявку на получение разрешения США на экспорт нефти из Венесуэлы, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Несколько европейских партнеров государственной нефтяной компании PDVSA, в том числе испанская Repsol и французская Maurel & Prom, подали заявки на получение лицензий или разрешений США на экспорт нефти из страны-члена ОПЕК", - пишет агентство.
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
По данным собеседников Рейтера, запрашиваемые условия аналогичны тем, которые США предоставляли в прошлые годы. Они позволяли компаниям получать и экспортировать венесуэльскую нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов и других клиентов.
Компании не могут экспортировать венесуэльскую нефть со второго квартала 2025 года после того, как администрация США Дональда Трампа приостановила действие лицензий.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
В конце минувшей недели американский президент встретился в Белом доме с представителями крупнейших нефтяных компаний. На встрече присутствовали руководители почти 20 нефтяных компаний, включая Chevron, Exxon, Shell и ConocoPhillips.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Дональд ТрампНиколас МадуроPDVSAОПЕКСилия ФлоресChevron
 
 
