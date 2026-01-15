Рейтинг@Mail.ru
На Урале обнаружили неожиданный защитный эффект трутовых грибов - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 15.01.2026 (обновлено: 15:15 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/nauka-2067884531.html
На Урале обнаружили неожиданный защитный эффект трутовых грибов
На Урале обнаружили неожиданный защитный эффект трутовых грибов - РИА Новости, 15.01.2026
На Урале обнаружили неожиданный защитный эффект трутовых грибов
Защитить генетический материал здоровых клеток организма человека, проходящего лечение от онкологического заболевания, могут вещества из трутового гриба... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T07:00:00+03:00
2026-01-15T15:15:00+03:00
наука
урал
уральский федеральный университет
наука
университетская наука
наука и инновации
наука в университете
открытия - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067881437_262:251:3066:1828_1920x0_80_0_0_b3ee15804be6a8bfb9d2ffaef0db1b68.jpg
https://ria.ru/20251020/nauka-2048898560.html
https://ria.ru/20251027/nauka-2050152347.html
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067881437_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1cfe4b3db351581141bae78f942e6a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
урал, уральский федеральный университет, наука, университетская наука, наука и инновации, наука в университете, открытия - риа наука, общество, здоровье - общество, здоровье, качество жизни
Наука, Урал, Уральский федеральный университет, Наука, Университетская наука, Наука и инновации, Наука в университете, Открытия - РИА Наука, Общество, Здоровье - Общество, Здоровье, Качество жизни
На Урале обнаружили неожиданный защитный эффект трутовых грибов

РИА Новости: ученые нашли в трутовых грибах защиту для клеток при химиотерапии

© Getty Images / BalkansCatТрутовой гриб Ganoderma applanatum
Трутовой гриб Ganoderma applanatum - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Getty Images / BalkansCat
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Защитить генетический материал здоровых клеток организма человека, проходящего лечение от онкологического заболевания, могут вещества из трутового гриба Ganoderma applanatum, установили в УрФУ. Они способны снизить негативное влияние лекарств и препятствовать повторному опухолеобразованию. Результаты представлены в издании "Биомедицина".
Современная химиотерапия основана на уничтожении ДНК клеток в злокачественном новообразовании с помощью агрессивных химических веществ. Побочным эффектом такого лечения является повреждение здоровых тканей, из-за чего у пациента повышается риск образования новых опухолей или развития других заболеваний, рассказала доцент департамента биологии и фундаментальной медицины Уральского федерального университета Ольга Антосюк.
Образцы веществ в лаборатории вуза - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Ученые создали новый антибиотик
20 октября 2025, 07:00
Для снижения риска повреждения здоровых тканей при лечении рака ученые УрФУ предложили использовать вещества из трутовика плоского (Ganoderma applanatum). На их основе возможно создание антимутагенных препаратов-спутников, объяснила Антосюк.
«

"Современные препараты-защитники здоровых клеток имеют свои недостатки: синтетические лекарства запатентованы и дороги в производстве, и, так же как и фитопрепараты, оказывают разный эффект при малейших изменениях дозировки. Из-за этого, а также из-за возникновения побочных эффектов, доставка таких лекарств непосредственно к пациенту идет очень медленно", — добавила эксперт.

© Фото : пресс-служба УрФУДоцент департамента биологии и фундаментальной медицины Уральского федерального университета Ольга Антосюк и экстракт трутовых грибов
Доцент департамента биологии и фундаментальной медицины Уральского федерального университета Ольга Антосюк и экстракт трутовых грибов
Доцент департамента биологии и фундаментальной медицины Уральского федерального университета Ольга Антосюк и экстракт трутовых грибов
© Фото : пресс-служба УрФУ
1 из 3
© Фото : пресс-служба УрФУБаночки с колониями мушек. Белая основа — это питательная среда, на которой их выращивают
Баночки с колониями мушек. Белая основа — это питательная среда, на которой их выращивают
Баночки с колониями мушек. Белая основа — это питательная среда, на которой их выращивают
© Фото : пресс-служба УрФУ
2 из 3
© Фото : пресс-служба УрФУОльга Антосюк держит в руках пробирку с мушками дрозофила. Сверху приложен тампон с усыпляющим, чтобы можно было разглядеть мушек под микроскопом, и они не расползались бы
Ольга Антосюк держит в руках пробирку с мушками дрозофила. Сверху приложен тампон с усыпляющим, чтобы можно было разглядеть мушек под микроскопом, и они не расползались бы
Ольга Антосюк держит в руках пробирку с мушками дрозофила. Сверху приложен тампон с усыпляющим, чтобы можно было разглядеть мушек под микроскопом, и они не расползались бы
© Фото : пресс-служба УрФУ
3 из 3
Доцент департамента биологии и фундаментальной медицины Уральского федерального университета Ольга Антосюк и экстракт трутовых грибов
© Фото : пресс-служба УрФУ
1 из 3
Баночки с колониями мушек. Белая основа — это питательная среда, на которой их выращивают
© Фото : пресс-служба УрФУ
2 из 3
Ольга Антосюк держит в руках пробирку с мушками дрозофила. Сверху приложен тампон с усыпляющим, чтобы можно было разглядеть мушек под микроскопом, и они не расползались бы
© Фото : пресс-служба УрФУ
3 из 3
Не каждый трутовый гриб подходит для создания препаратов-протекторов, подчеркнула Антосюк. Экстракт из трутовиков видов Fomitopsis pinicola и Fomes fomentarius не только не защищает клетки, но и усиливает разрушительное воздействие онкопрепарата. Этот эффект был установлен специалистами УрФУ при исследовании мушек-дрозофил (Drosophila melanogaste).
"Наши дальнейшие планы связаны с проверкой эффективности различных схем введения противоопухолевого препарата и экстракта: последовательной и одновременной. В первом случае экстракты могут, помимо побочных, устранять и основной эффект цитотоксика, что может привести к прогрессии опухоли. Во втором — необходим поиск дозы экстракта, сохраняющей основной цитотоксический эффект противоопухолевого препарата и устраняющей его побочные эффекты", — пояснила Антосюк.
Образцы трутовых грибов - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
На Урале создали "грибную" мазь для заживления сильных ожогов
27 октября 2025, 07:00
 
НаукаУралУральский федеральный университетНаукаУниверситетская наукаНаука и инновацииНаука в университетеОткрытия - РИА НаукаОбществоЗдоровье - ОбществоЗдоровьеКачество жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала