"Реальный риск". На Западе запаниковали из-за планов НАТО против России

Утверждается, что Россия может ответить двумя путями: сопровождать как можно больше судов своими военными кораблями и подлодками или самой начать захватывать британские суда и грузы.

В российском МИД отмечали, что "Маринера" находилась в международных водах Северной Атлантики в соответствии с нормами морского права. Там также указывали на немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к судну.