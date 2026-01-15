Рейтинг@Mail.ru
"Реальный риск". На Западе запаниковали из-за планов НАТО против России
21:56 15.01.2026 (обновлено: 21:57 15.01.2026)
"Реальный риск". На Западе запаниковали из-за планов НАТО против России
"Реальный риск". На Западе запаниковали из-за планов НАТО против России - РИА Новости, 15.01.2026
"Реальный риск". На Западе запаниковали из-за планов НАТО против России
Желание Великобритании и ряда стран НАТО начать охоту на российские грузовые суда в международных водах может привести к пагубным последствиям, пишет... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T21:56:00+03:00
2026-01-15T21:57:00+03:00
в мире
великобритания
россия
сша
пит хегсет
каролин левитт
нато
министерство обороны сша
великобритания
россия
сша
в мире, великобритания, россия, сша, пит хегсет, каролин левитт, нато, министерство обороны сша
В мире, Великобритания, Россия, США, Пит Хегсет, Каролин Левитт, НАТО, Министерство обороны США
"Реальный риск". На Западе запаниковали из-за планов НАТО против России

Учения НАТО в Черном море
Учения НАТО в Черном море
© AP Photo / Vadim Ghirda
Учения НАТО в Черном море. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Желание Великобритании и ряда стран НАТО начать охоту на российские грузовые суда в международных водах может привести к пагубным последствиям, пишет Responsible Statecraft.
«
"Вдохновившись захватом американцами судов с венесуэльской нефтью в открытом море, Великобритания и другие страны НАТО задумались о том, чтобы повторить это собственными силами уже с судами с российскими грузами. <…> Результатом может стать эскалация вплоть до прямого конфликта между НАТО и Россией с реальным риском ядерной войны", — говорится в публикации.
Флаг НАТО
"Плюет в лицо". В США жестко ответили на заявления НАТО о войне с Россией
14 января, 15:15
Утверждается, что Россия может ответить двумя путями: сопровождать как можно больше судов своими военными кораблями и подлодками или самой начать захватывать британские суда и грузы.
ВМС США 7 января высадились на борт танкера "Маринера" в Северной Атлантике, связь с ним была утеряна. Он получил временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.
Европейское командование ВС США утверждает, что судно задержали из-за нарушения американских санкций. Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя произошедшее, заявил, что блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, экипаж танкера могут привлечь к уголовной ответственности.
В российском МИД отмечали, что "Маринера" находилась в международных водах Северной Атлантики в соответствии с нормами морского права. Там также указывали на немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к судну.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
"Последний ярд". Постпред США при НАТО сделал громкое заявление об Украине
Вчера, 09:50
В мире, Великобритания, Россия, США, Пит Хегсет, Каролин Левитт, НАТО, Министерство обороны США
 
 
