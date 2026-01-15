Страны НАТО начали учения по переброске солдат и техники в ФРГ , пишут СМИ

БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Страны НАТО начали учения "Steadfast Dart 26" по переброске тысяч военнослужащих и техники через Германию, выступающую логистическим узлом альянса, сообщает портал t-online.
"Для проведения крупномасштабных учений "Steadfast Dart 26" военный альянс начал переброску в федеративную республику тысяч военнослужащих, а также техники, вооружения и военных транспортных средств со всей Европы", - пишет портал.
В общей сложности в Германию прибудут около 10 тысяч военнослужащих, более 1,5 тысяч единиц боевой и транспортной техники, включая танки и ракетные установки, свыше 20 самолетов и истребителей и 17 кораблей ВМС.
В рамках "Steadfast Dart 26" НАТО отрабатывает быструю и скоординированную переброску личного состава, техники и транспорта внутри территории стран альянса. Германия в данном случае выступает принимающей стороной учений и логистическим узлом НАТО.
Ключевые фазы учений запланированы на февраль и в основном будут проходить в Германии - в частности, на учебном полигоне возле города Берген в федеральной земле Нижняя Саксония. Для недавно сформированных сил быстрого реагирования Allied Reaction Force (ARF) это станет первым учебным развертыванием под руководством командования НАТО в нидерландском Брюнсюме, которое отвечает за Германию и восточное направление альянса.