Страны НАТО начали учения по переброске солдат и техники в ФРГ , пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
19:16 15.01.2026
Страны НАТО начали учения по переброске солдат и техники в ФРГ , пишут СМИ
Страны НАТО начали учения "Steadfast Dart 26" по переброске тысяч военнослужащих и техники через Германию, выступающую логистическим узлом альянса
Страны НАТО начали учения по переброске солдат и техники в ФРГ , пишут СМИ

T-online: страны НАТО начали учения по переброске тысяч солдат и техники в ФРГ

Военные НАТО во время учений
Военные НАТО во время учений
Военные НАТО во время учений. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Страны НАТО начали учения "Steadfast Dart 26" по переброске тысяч военнослужащих и техники через Германию, выступающую логистическим узлом альянса, сообщает портал t-online.
"Для проведения крупномасштабных учений "Steadfast Dart 26" военный альянс начал переброску в федеративную республику тысяч военнослужащих, а также техники, вооружения и военных транспортных средств со всей Европы", - пишет портал.
В МИД обратили внимание на миссию НАТО "Арктический часовой"
Вчера, 16:24
В МИД обратили внимание на миссию НАТО "Арктический часовой"
Вчера, 16:24
В общей сложности в Германию прибудут около 10 тысяч военнослужащих, более 1,5 тысяч единиц боевой и транспортной техники, включая танки и ракетные установки, свыше 20 самолетов и истребителей и 17 кораблей ВМС.
Уточняется, что в учениях участвуют 11 стран НАТО, задействованы силы сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота, а также космические и киберподразделения. США в маневрах не участвуют.
В рамках "Steadfast Dart 26" НАТО отрабатывает быструю и скоординированную переброску личного состава, техники и транспорта внутри территории стран альянса. Германия в данном случае выступает принимающей стороной учений и логистическим узлом НАТО.
Ключевые фазы учений запланированы на февраль и в основном будут проходить в Германии - в частности, на учебном полигоне возле города Берген в федеральной земле Нижняя Саксония. Для недавно сформированных сил быстрого реагирования Allied Reaction Force (ARF) это станет первым учебным развертыванием под руководством командования НАТО в нидерландском Брюнсюме, которое отвечает за Германию и восточное направление альянса.
Германия отправит в Гренландию в рамках военной миссии 13 военных
14 января, 23:34
Германия отправит в Гренландию в рамках военной миссии 13 военных
14 января, 23:34
 
В мире Германия США Берген НАТО
 
 
