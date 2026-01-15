https://ria.ru/20260115/nato-2068075337.html
Главы минобороны стран НАТО анонсировали встречу в Брюсселе 12 февраля
Главы минобороны стран НАТО анонсировали встречу в Брюсселе 12 февраля - РИА Новости, 15.01.2026
Главы минобороны стран НАТО анонсировали встречу в Брюсселе 12 февраля
Главы министерств обороны государств-членов НАТО проведут заседание в штаб-квартире альянса в Брюсселе 12 февраля, сообщила пресс-служба блока. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:06:00+03:00
2026-01-15T15:06:00+03:00
2026-01-15T15:06:00+03:00
в мире
брюссель
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
https://ria.ru/20260115/mir-2067985173.html
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, марк рютте, нато
В мире, Брюссель, Марк Рютте, НАТО
Главы минобороны стран НАТО анонсировали встречу в Брюсселе 12 февраля
Главы минобороны стран-участниц НАТО проведут встречу в Брюсселе 12 февраля