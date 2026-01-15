Рейтинг@Mail.ru
НАБУ проводит обыски у предпринимателя, связанного с делом о госизмене
23:32 15.01.2026
НАБУ проводит обыски у предпринимателя, связанного с делом о госизмене
НАБУ проводит обыски у предпринимателя, связанного с делом о госизмене
НАБУ проводит обыски у предпринимателя, связанного с делом о госизмене

Зеркало недели: НАБУ проводит обыски у предпринимателя, связанного с госизменой

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у украинского предпринимателя Богдана Якимца, чье дело расследовал детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, который занимался прослушкой квартиры соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича и получил затем обвинение в государственной измене, сообщает украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники.
"НАБУ проводит обыски в доме бизнесмена Богдана Якимца, связанного с силовиками... Одним из детективов НАБУ, расследовавших ранее дело Якимца, был Руслан Магамедрасулов", - говорится в материале на сайте издания.
Как сообщают украинские журналисты, у Якимца были изъяты телефоны, которые, по словам их источников, "никогда не должны были попасть в руки следствия" из-за крайне "чувствительных" переписок с высокопоставленными лицами.
По данным "Зеркала недели", Якимец выполнял на Украине ключевую роль в неформальной коммуникации между крупными предпринимателями, чиновниками и правоохранительными органами.
В июле 2025 года украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) и задержании сотрудников. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых были Виктор Гусаров и Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвинили в госизмене и сотрудничестве с РФ.
