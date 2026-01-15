Рейтинг@Mail.ru
Глава НАБУ заявил, что агентство продолжит расследования дел о коррупции - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/nabu-2068135548.html
Глава НАБУ заявил, что агентство продолжит расследования дел о коррупции
Глава НАБУ заявил, что агентство продолжит расследования дел о коррупции - РИА Новости, 15.01.2026
Глава НАБУ заявил, что агентство продолжит расследования дел о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) продолжит расследование дел о коррупции, несмотря на должности фигурантов, их политическое влияние и... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:39:00+03:00
2026-01-15T17:39:00+03:00
в мире
украина
юлия тимошенко
герман галущенко
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
партия "батькивщина"
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/77/1556687790_0:70:1674:1012_1920x0_80_0_0_9be04116210ec686cc02c4eaf4d83eef.jpg
https://ria.ru/20260114/timoshenko-2067826562.html
https://ria.ru/20260111/ukraina-2067227110.html
https://ria.ru/20260114/ukraina-2067779876.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/77/1556687790_117:0:1557:1080_1920x0_80_0_0_6837662cac90683a3f6303d6458172cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, юлия тимошенко, герман галущенко, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), партия "батькивщина", энергоатом
В мире, Украина, Юлия Тимошенко, Герман Галущенко, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Партия "Батькивщина", Энергоатом
Глава НАБУ заявил, что агентство продолжит расследования дел о коррупции

Глава НАБУ Кривонос заявил о продолжении расследования дел о коррупции

© Фото : НАБУСотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : НАБУ
Сотрудник НАБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) продолжит расследование дел о коррупции, несмотря на должности фигурантов, их политическое влияние и финансовые ресурсы, заявил директор ведомства Семен Кривонос.
"Мы продолжаем... осуществлять досудебные расследования, несмотря ни на должности фигурантов, ни на политическое влияние или объемы финансовых ресурсов", - заявил Кривонос в ходе заседания Временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Тимошенко сделала новое заявление из-за расследования НАБУ
Вчера, 14:57
Запись заявления Кривоноса опубликовал в своем Telegram-канале украинский телеканал "Новости.Live".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
НАБУ готовит подозрения десяткам депутатов Рады, сообщил Шарий
11 января, 14:16
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Переговоры Тимошенко с депутатами об оплате голосования в Раде - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
НАБУ раскрыло детали разговора Тимошенко об оплате голосования
Вчера, 12:23
 
В миреУкраинаЮлия ТимошенкоГерман ГалущенкоТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Партия "Батькивщина"Энергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала