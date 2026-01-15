Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в госизмене детектив НАБУ Магамедрасулов продолжил службу - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/nabu-2068134714.html
Подозреваемый в госизмене детектив НАБУ Магамедрасулов продолжил службу
Подозреваемый в госизмене детектив НАБУ Магамедрасулов продолжил службу - РИА Новости, 15.01.2026
Подозреваемый в госизмене детектив НАБУ Магамедрасулов продолжил службу
Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, который занимался прослушкой квартиры соратника Владимира Зеленского Тимура РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:37:00+03:00
2026-01-15T17:37:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
youtube
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_2c2591570f2d2d62fa30d2e7aef3faac.jpg
https://ria.ru/20260114/rada-2067843816.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_101:0:1701:1200_1920x0_80_0_0_a1d584e8f4c58f3932afa0612a5b8613.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), youtube, служба безопасности украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), YouTube, Служба безопасности Украины
Подозреваемый в госизмене детектив НАБУ Магамедрасулов продолжил службу

Глава НАБУ Кривонос: Магамедрасулов продолжает службу в ведомстве

© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, который занимался прослушкой квартиры соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича и которого обвиняют в государственной измене, продолжает службу в названном ведомстве, заявил глава НАБУ Семен Кривонос.
«

"Он (Руслан Магамедрасулов - ред.) продолжает службу в Национальном антикоррупционном бюро", - сказал глава бюро Кривонос на заседании временной следственной комиссии, прямую трансляция которого велась в YouTube.

Украинский телеканал "Общественное" 3 декабря сообщил, что суд на Украине освободил из-под стражи Магамедрасулова, который расследовал дело о коррупции в энергетике и вел прослушку в квартире Миндича, где часто бывал Зеленский.
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, были задержаны пятеро сотрудников НАБУ, в том числе Магамедрасулов и Виктор Гусаров.
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Тимошенко заявила, что на представленных НАБУ аудиозаписях не ее голос
Вчера, 15:52
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)YouTubeСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала