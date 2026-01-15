https://ria.ru/20260115/nabu-2068134714.html
Подозреваемый в госизмене детектив НАБУ Магамедрасулов продолжил службу
Подозреваемый в госизмене детектив НАБУ Магамедрасулов продолжил службу - РИА Новости, 15.01.2026
Подозреваемый в госизмене детектив НАБУ Магамедрасулов продолжил службу
Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, который занимался прослушкой квартиры соратника Владимира Зеленского Тимура РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:37:00+03:00
2026-01-15T17:37:00+03:00
2026-01-15T17:37:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
youtube
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_2c2591570f2d2d62fa30d2e7aef3faac.jpg
https://ria.ru/20260114/rada-2067843816.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_101:0:1701:1200_1920x0_80_0_0_a1d584e8f4c58f3932afa0612a5b8613.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), youtube, служба безопасности украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), YouTube, Служба безопасности Украины
Подозреваемый в госизмене детектив НАБУ Магамедрасулов продолжил службу
Глава НАБУ Кривонос: Магамедрасулов продолжает службу в ведомстве