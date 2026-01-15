https://ria.ru/20260115/mvf-2068158599.html
МВФ вернет Венесуэле доступ к резервам в случае возобновления отношений
МВФ вернет Венесуэле доступ к резервам в случае возобновления отношений - РИА Новости, 15.01.2026
МВФ вернет Венесуэле доступ к резервам в случае возобновления отношений
Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что вернет Венесуэле доступ к ее резервам в размере почти 5 миллиардов долларов в случае возобновления отношений... РИА Новости, 15.01.2026
МВФ вернет Венесуэле доступ к резервам в случае возобновления отношений
