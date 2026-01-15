Рейтинг@Mail.ru
МВФ вернет Венесуэле доступ к резервам в случае возобновления отношений
19:04 15.01.2026 (обновлено: 19:05 15.01.2026)
МВФ вернет Венесуэле доступ к резервам в случае возобновления отношений
МВФ вернет Венесуэле доступ к резервам в случае возобновления отношений

Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что вернет Венесуэле доступ к ее резервам в размере почти 5 миллиардов долларов в случае возобновления отношений республики с организацией.
"Как только фонд возобновит сотрудничество с Венесуэлой, венесуэльские власти получат доступ к своим специальным правам заимствования (СПЗ). Активы Венесуэлы в СПЗ в МВФ эквивалентны примерно 4,9 миллиарда долларов США", - заявила на брифинге в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
