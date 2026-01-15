Рейтинг@Mail.ru
19:02 15.01.2026 (обновлено: 19:12 15.01.2026)
В МВФ оценили влияние ситуации в Венесуэле на нефтяные цены
В МВФ оценили влияние ситуации в Венесуэле на нефтяные цены
Международный валютный фонд (МВФ) заявил в четверг, что пока не видит существенного влияния ситуации в Венесуэле на нефтяные цены. РИА Новости, 15.01.2026
венесуэла, мвф, удары сша по венесуэле, экономика
В МВФ оценили влияние ситуации в Венесуэле на нефтяные цены

© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) заявил в четверг, что пока не видит существенного влияния ситуации в Венесуэле на нефтяные цены.
"Мы внимательно следим за тем, что происходит на мировых энергетических рынках, и в частности за ценами на нефть. На данный момент существенного влияния на цены на нефть не наблюдается", - заявила на брифинге директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
МВФ вернет Венесуэле доступ к резервам в случае возобновления отношений
