В МВФ оценили влияние ситуации в Венесуэле на нефтяные цены
В МВФ оценили влияние ситуации в Венесуэле на нефтяные цены
В МВФ оценили влияние ситуации в Венесуэле на нефтяные цены
Международный валютный фонд (МВФ) заявил в четверг, что пока не видит существенного влияния ситуации в Венесуэле на нефтяные цены. РИА Новости, 15.01.2026
В МВФ оценили влияние ситуации в Венесуэле на нефтяные цены
В МВФ пока не видят существенного влияния ситуации в Венесуэле на нефтяные цены