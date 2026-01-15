Двести человек эвакуировали после взрыва гранаты в центре МВД в Сыктывкаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Двести человек эвакуировали после взрыва светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, сообщает минздрав Коми.
Ранее в региональном МВД сообщили, что крыша загорелась в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, несколько человек обратились за медицинской помощью, пожар был локализован.
"Двести (человек - ред.) пришлось эвакуировать из-за сильного задымления. На месте работали десять бригад скорой медицинской помощи, две из которых - реанимационные", - говорится в сообщении.
Минздрав Коми уточнил, что при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек. Пострадавшие госпитализированы в республиканскую клиническую больницу и Городскую эжвинскую больницу, один человек от госпитализации отказался, медпомощь была оказана на месте. Состояние четырех пациентов крайне тяжелое. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.