Двести человек эвакуировали после взрыва гранаты в центре МВД в Сыктывкаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Двести человек эвакуировали после взрыва светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, сообщает минздрав Коми.

"Двести (человек - ред.) пришлось эвакуировать из-за сильного задымления. На месте работали десять бригад скорой медицинской помощи, две из которых - реанимационные", - говорится в сообщении.