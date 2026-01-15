Рейтинг@Mail.ru
14:48 15.01.2026 (обновлено: 17:43 15.01.2026)
Двести человек эвакуировали после взрыва гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
Двести человек эвакуировали после взрыва светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, сообщает минздрав Коми. РИА Новости, 15.01.2026
происшествия
сыктывкар
республика коми
сыктывкар
республика коми
происшествия, сыктывкар, республика коми
Происшествия, Сыктывкар, Республика Коми
Двести человек эвакуировали после взрыва гранаты в центре МВД в Сыктывкаре

После взрыва гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре эвакуировали 200 человек

Экстренные службы на месте происшествия, где произошел взрыв в здании профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. 15 января 2026
Экстренные службы на месте происшествия, где произошел взрыв в здании профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. 15 января 2026 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Прокуратура Республики Коми/Telegram
Экстренные службы на месте происшествия, где произошел взрыв в здании профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. 15 января 2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Двести человек эвакуировали после взрыва светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, сообщает минздрав Коми.
Ранее в региональном МВД сообщили, что крыша загорелась в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, несколько человек обратились за медицинской помощью, пожар был локализован.
"Двести (человек - ред.) пришлось эвакуировать из-за сильного задымления. На месте работали десять бригад скорой медицинской помощи, две из которых - реанимационные", - говорится в сообщении.
Минздрав Коми уточнил, что при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек. Пострадавшие госпитализированы в республиканскую клиническую больницу и Городскую эжвинскую больницу, один человек от госпитализации отказался, медпомощь была оказана на месте. Состояние четырех пациентов крайне тяжелое. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Происшествия Сыктывкар Республика Коми
 
 
Заголовок открываемого материала