Верховный муфтий России рассказал, почему дипфейки противоречат исламу

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Свод исламских законов (шариат) запрещает создавать и распространять лживую информацию, поэтому дипфейки относятся к разряду харама (запретного), сообщил РИА Новости глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин.

По его мнению, научный и технический прогресс нужно направлять только на благо человечества.