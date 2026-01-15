Рейтинг@Mail.ru
Верховный муфтий России рассказал, почему дипфейки противоречат исламу
15:05 15.01.2026 (обновлено: 18:32 15.01.2026)
Верховный муфтий России рассказал, почему дипфейки противоречат исламу
Верховный муфтий России рассказал, почему дипфейки противоречат исламу
Свод исламских законов (шариат) запрещает создавать и распространять лживую информацию, поэтому дипфейки относятся к разряду харама (запретного), сообщил РИА... РИА Новости, 15.01.2026
Религия, Россия, Талгат Таджуддин
Религия, Россия, Талгат Таджуддин
Верховный муфтий России рассказал, почему дипфейки противоречат исламу

Верховный муфтий Таджуддин: дипфейки относятся к разряду харама по шариату

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин
Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Свод исламских законов (шариат) запрещает создавать и распространять лживую информацию, поэтому дипфейки относятся к разряду харама (запретного), сообщил РИА Новости глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин.
"Очень часто в соцсетях можно увидеть ролики, созданные искусственным интеллектом (ИИ) и которые размещены мошенниками. Эта информация лживая и называется дипфейком. Даже трудно выговорить. В общем, это харам (запрещено – ред). Обманывать нельзя. Вот, на войне можно обмануть (врага – ред.) и то во время манёвров, чтобы запутать замыслы противника. Также есть обман во благо. Например, можно обмануть тех людей, которые раньше дружили, а позже поссорились. Но сделать это нужно с единственной целью - чтобы они снова стали друзьями. Сказать одному из них, что тот, другой товарищ, осознает вину и просит прощения и наоборот", - рассказал Таджуддин.
По его мнению, научный и технический прогресс нужно направлять только на благо человечества.
"Но использовать технологии для обмана людей – это тяжкий грех", - отметил верховный муфтий.
Мечеть Нур-Астана - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Казахстане создадут приложение с ИИ по религиозным вопросам
РелигияРоссияТалгат Таджуддин
 
 
