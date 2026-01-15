Рейтинг@Mail.ru
Региональный центр инжиниринга Кабардино-Балкарии оказал МСП 27 услуг
18:46 15.01.2026
Региональный центр инжиниринга Кабардино-Балкарии оказал МСП 27 услуг
В 2025 году Региональный центр инжиниринга Кабардино-Балкарии оказал 27 услуг для местного малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба министерства
Региональный центр инжиниринга Кабардино-Балкарии оказал МСП 27 услуг

© Depositphotos.com / stokketeРабота юриста
Работа юриста
© Depositphotos.com / stokkete
Работа юриста. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В 2025 году Региональный центр инжиниринга Кабардино-Балкарии оказал 27 услуг для местного малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба министерства экономического развития республики.
Большую часть помощи — 24 инженерно-консультационные услуги — предприниматели получили бесплатно.
Еще три услуги были оказаны на условиях софинансирования. Речь идет о двух финансовых аудитах и содействии в сертификации.
Региональный центр инжиниринга республики поддерживает производственные предприятия региона, помогая им с инновациями, модернизацией и внедрением новых технологий.
Поддержка оказывается в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
