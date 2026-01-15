Региональный центр инжиниринга Кабардино-Балкарии оказал МСП 27 услуг

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В 2025 году Региональный центр инжиниринга Кабардино-Балкарии оказал 27 услуг для местного малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба министерства экономического развития республики.

Еще три услуги были оказаны на условиях софинансирования. Речь идет о двух финансовых аудитах и содействии в сертификации.