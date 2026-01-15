https://ria.ru/20260115/msp-2067998197.html
Число малых и средних предприятий в Подмосковье выросло на 21 тысячу
В Московской области более чем на 20 тысяч увеличилось число МСП
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло на 21 тысячу по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
По словам заместителя председателя регионального правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, число МСП в Подмосковье приближается к полумиллиону.
По итогам 2025 года, в регионе зарегистрировано 478,7 тысячи таких субъектов. Таким образом, этот показатель вырос на 21 тысячу.
Зампред также отметила, что 346,6 тысячи человек сегодня ведут бизнес в статусе индивидуального предпринимателя. Остальные — относятся к юридическим лицам.