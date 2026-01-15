Рейтинг@Mail.ru
Число малых и средних предприятий в Подмосковье выросло на 21 тысячу - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
10:53 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/msp-2067998197.html
Число малых и средних предприятий в Подмосковье выросло на 21 тысячу
Число малых и средних предприятий в Подмосковье выросло на 21 тысячу - РИА Новости, 15.01.2026
Число малых и средних предприятий в Подмосковье выросло на 21 тысячу
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло на 21 тысячу по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T10:53:00+03:00
2026-01-15T10:53:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970517001_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f291dbd4c7e9e88e8c12da5dce4e4a20.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970517001_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_e109c1515e9525e5dc9aaa2f8b4949cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости
Твой бизнес, Твой бизнес – новости
Число малых и средних предприятий в Подмосковье выросло на 21 тысячу

В Московской области более чем на 20 тысяч увеличилось число МСП

© iStock.com / Boris JovanovicМужчина работает за ноутбуком на предприятии
Мужчина работает за ноутбуком на предприятии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© iStock.com / Boris Jovanovic
Мужчина работает за ноутбуком на предприятии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло на 21 тысячу по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
По словам заместителя председателя регионального правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, число МСП в Подмосковье приближается к полумиллиону.
По итогам 2025 года, в регионе зарегистрировано 478,7 тысячи таких субъектов. Таким образом, этот показатель вырос на 21 тысячу.
Зампред также отметила, что 346,6 тысячи человек сегодня ведут бизнес в статусе индивидуального предпринимателя. Остальные — относятся к юридическим лицам.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала