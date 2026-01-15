Мужчина работает за ноутбуком на предприятии. Архивное фото

Число малых и средних предприятий в Подмосковье выросло на 21 тысячу

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло на 21 тысячу по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По словам заместителя председателя регионального правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, число МСП в Подмосковье приближается к полумиллиону.

По итогам 2025 года, в регионе зарегистрировано 478,7 тысячи таких субъектов. Таким образом, этот показатель вырос на 21 тысячу.