В Москве расчищают снежную гору на Миусской площади - РИА Новости, 15.01.2026
15:37 15.01.2026
В Москве расчищают снежную гору на Миусской площади
В Москве расчищают снежную гору на Миусской площади
Городские службы расчищают снежную гору на Миусской площади в центре Москвы, работы ведутся снегоуборочной и погрузочной техникой, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.01.2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
В Москве расчищают снежную гору на Миусской площади

В центре Москвы расчищают снежную гору на Миусской площади

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУборка снега коммунальными службами на Миусской площади в Москве
Уборка снега коммунальными службами на Миусской площади в Москве
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Городские службы расчищают снежную гору на Миусской площади в центре Москвы, работы ведутся снегоуборочной и погрузочной техникой, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Telegram-каналах появились видеозаписи, на которых видно, что на улице сформировалась высокая гора из снега. По словам очевидцев, на участке дороги был организован склад снега, убранного в Москве.
Несколько единиц техники собирают снег в погрузочные машины, которые увозят его с Миусской улицы. Работы ведутся по центру и с краев "горы".
Снег в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся снегопады
13 января, 06:06
 
