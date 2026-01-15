В Москве мошенники выманили у девушки три миллиона рублей

По данным следствия, 16-летней москвичке мошенники позвонили под видом службы доставки и попросили назвать код из СМС для оформления заказа. После этого ей звонили неизвестные, представлявшиеся работниками различных ведомств, и убеждали, что ее личными данными завладели злоумышленники и она подозревается в преступлении.