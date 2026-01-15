В Москве мошенники выманили у девушки три миллиона рублей

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мошенники под видом службы доставки выманили у 16-летней девушки 3 миллиона рублей и ювелирные украшения в Москве, один из подозреваемых задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным следствия, 16-летней москвичке мошенники позвонили под видом службы доставки и попросили назвать код из СМС для оформления заказа. После этого ей звонили неизвестные, представлявшиеся работниками различных ведомств, и убеждали, что ее личными данными завладели злоумышленники и она подозревается в преступлении.
Студентку из Москвы обманули на 150 миллионов рублей
15 декабря 2025, 09:27
"Введенная в заблуждение девушка передала незнакомой женщине в Подмосковье дорогостоящие часы и ювелирные украшения родителей. Через некоторое время звонки возобновились, и она передала... еще 3 миллиона рублей курьеру. Поняв, что ее обманули, она рассказала о случившемся родителям", - отметили в ведомстве.
По данным пресс-службы, подозреваемый задержан. Это 34-летний житель Москвы. Как курьер он забрал деньги у девушки и перевел их кураторам, получив свой процент от суммы.
"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание... лишение свободы на срок до десяти лет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время следствие продолжается, устанавливаются соучастники задержанного.
В Москве 16-летняя девушка отдала мошенникам более 12 миллионов рублей
14 октября 2025, 14:27