Рейтинг@Mail.ru
В Москве мошенники выманили у девушки три миллиона рублей - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/moskva-2068069665.html
В Москве мошенники выманили у девушки три миллиона рублей
В Москве мошенники выманили у девушки три миллиона рублей - РИА Новости, 15.01.2026
В Москве мошенники выманили у девушки три миллиона рублей
Мошенники под видом службы доставки выманили у 16-летней девушки 3 миллиона рублей и ювелирные украшения в Москве, один из подозреваемых задержан, сообщили в... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:47:00+03:00
2026-01-15T14:47:00+03:00
происшествия
москва
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251215/moshenniki-2062047071.html
https://ria.ru/20251014/moshenniki-2048182598.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Москве мошенники выманили у девушки три миллиона рублей

В Москве мошенники выманили у 16-летней девушки 3 миллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мошенники под видом службы доставки выманили у 16-летней девушки 3 миллиона рублей и ювелирные украшения в Москве, один из подозреваемых задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным следствия, 16-летней москвичке мошенники позвонили под видом службы доставки и попросили назвать код из СМС для оформления заказа. После этого ей звонили неизвестные, представлявшиеся работниками различных ведомств, и убеждали, что ее личными данными завладели злоумышленники и она подозревается в преступлении.
Драгоценности, которые студентка из Москвы передала мошенникам - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Студентку из Москвы обманули на 150 миллионов рублей
15 декабря 2025, 09:27
"Введенная в заблуждение девушка передала незнакомой женщине в Подмосковье дорогостоящие часы и ювелирные украшения родителей. Через некоторое время звонки возобновились, и она передала... еще 3 миллиона рублей курьеру. Поняв, что ее обманули, она рассказала о случившемся родителям", - отметили в ведомстве.
По данным пресс-службы, подозреваемый задержан. Это 34-летний житель Москвы. Как курьер он забрал деньги у девушки и перевел их кураторам, получив свой процент от суммы.
"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание... лишение свободы на срок до десяти лет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время следствие продолжается, устанавливаются соучастники задержанного.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Москве 16-летняя девушка отдала мошенникам более 12 миллионов рублей
14 октября 2025, 14:27
 
ПроисшествияМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала